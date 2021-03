Gobernador de Tamaulipas recibe notificación de inicio del proceso de desafuero

MÉXICO - La Cámara de Diputados notificó este lunes al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el inicio del proceso de desafuero en su contra para que pueda enfrentar las acusaciones de la Fiscalía mexicana.

Ignacio Mier, coordinador del partido Morena en la Cámara de Diputados, detalló que la notificación ocurrió este lunes, dos días después de que la Sección Instructora dio entrada a la petición de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La notificación estuvo a cargo del abogado general de la Cámara, Luis Genaro Vázquez, quien viajó a Tamaulipas para hacerle la entrega formal a García Cabeza de Vaca.

Poco antes, el abogado fue recibido por el Jurídico del gobierno de Tamaulipas.

El 26 de febrero, la FGR ratificó la solicitud de desafuero contra García Cabeza de Vaca, a quien acusa de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, García Cabeza de Vaca tiene un plazo de siete días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho y defensa convenga.

Autoridades detienen a 12 policías por su presunta participación en la masacre de 19 personas.

El gobernador de Tamaulipas ha insistido en que las acusaciones son una campaña fabricada en su contra por el gobierno federal para desviar la atención de verdaderos problemas del país.

Además, aseguró que tanto la Fiscalía como las autoridades que lo acusan le han ocultado los expedientes de las acusaciones en su contra.

El domingo, el mandatario estatal encabezó en Ciudad Victoria, capital estatal, una marcha multitudinaria para rechazar el desafuero y agradeció el apoyo ciudadano ante lo que llama una "embestida del gobierno federal".

"Aquí no hay casualidades, condeno que se me inventen delitos por exigir lo que a Tamaulipas por ley y por derecho le corresponde y, si hay un delito del que me puedan y me quieran señalar, ese delito es simplemente no haberme sometido ante este gobierno federal", afirmó el mandatario estatal.