La forma como hospitales mexicanos acallan las críticas

MÉXICO - En medio de las numerosas críticas por la desinformación, hospitales de la Ciudad de México abrieron un sistema de videollamadas para que las personas se comuniquen con sus pacientes a fin de calmar la incertidumbre y paliar la falta de comunicación.

"Hola, hijo, ¿cómo estás?", decía María Elena Vilchis en un teléfono en el que apenas se podía distinguir la cara de su hijo, un joven de 22 años que está recuperándose del coronavirus en México, país que contabiliza hasta el momento 3,926 muertes y 38,324 casos confirmados.

La mujer, con un nudo en la garganta y visiblemente emocionada, intentaba escuchar lo que decía su hijo y contemplarlo al otro lado del móvil.

"Es la primera vez que hablo con él. Ahorita lo vi y me entusiasma mucho, estaba muy desesperada", dijo María Elena, quien aseguró que hacía ya casi 14 días que no veía a su vástago.

Y es que, quienes han sufrido la pena de tener un familiar con coronavirus, saben que una vez que alguien es ingresado por sospecha de portar el virus, es muy probable que no puedan volver a verlo sino hasta que se recupere, si es que lo consigue.

"Los familiares de los pacientes no están acostumbrados a ello (no verlos) lo que a veces genera ansiedad, no poder comunicarse con familiares internados, no poder verlos", aseguró Alan Aizpuru, encargado de módulos de asistencia familiares de los hospitales.

Al menos una veintena de personas irrumpió a un hospital de Ecatepec para saber información sobre la salud de sus familiares ingresados por COVID-19.

FAMILIARES SUFREN SIN INFORMACIÓN

A principios de este mes, al menos una veintena de personas irrumpió en el Hospital General Las Américas de Ecatepec, en el Estado de México, para confrontar al personal médico por la falta de información sobre la salud de sus familiares ingresados por COVID-19.

Las personas entraron de manera agresiva y se confrontaron con el personal sanitario, con saldo de cinco heridos, un médico especialista en urgencias, un empleado y tres miembros de la vigilancia.

Este no ha sido un caso aislado, y este panorama se ha repetido en diversos hospitales de la capital mexicana, como en el General de México y en el General de Iztapalapa, donde familiares se aglomeran a las puertas para pedir informes. Incluso hay quienes aseguran no saber si sus pacientes están vivos.

Debido a ello, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la instalación afuera de los hospitales de carpas de información para familiares las 24 horas.

Además, se facilitarían estas videollamadas entre los enfermos de COVID-19, que están aislados y no pueden recibir visitas, y sus familias.

Las autoridades siguen trabajando fuertemente para aumentar la capacidad hospitalaria en el Valle de México, la zona más afectada por el coronavirus en el país, con 9,983 casos y 73% de camas ocupadas.

En el punto más crítico de la pandemia, los payasos buscan la mejor cara de la crisis en el metro de Ciudad de México, una "zona de alto contagio" en la que estos artistas instruyen a los pasajeros a usar mascarillas y gel antibacterial.

Según los datos del propio gobierno, en México siguen disponibles el 66% de las camas de hospitalización general y el 73% de las camas con ventiladores.

COMUNICACIÓN ENTRE PACIENTES Y FAMILIARES

Aizpuru explicó que los módulos que están instalados en los 11 hospitales COVID-19 de la Secretaría de Salud, buscan dar certidumbre y "generar un canal de comunicación entre los familiares, los médicos y los pacientes que están en hospitalización".

Indicó que con esto los pacientes con COVID-19 van a estar conectados con sus familias siempre que sea posible, con reglas específicas por hospital y horarios establecidos.

Para ello activaron 200 teléfonos móviles con 40 gigavatios de datos libres por mes, donados por la empresa Huawei.

Aseguró que ya se realizaron las primeras 31 videollamadas, pero resaltó que esta herramienta no debe convertirse en un pretexto para que la gente se aglomere afuera de los nosocomios.

"Es muy importante aclarar que las videollamadas están indudablemente sujetas a disponibilidad y viabilidad médica. así como la disponibilidad e infraestructura de cada hospital", apuntó.

Jazive Pérez tiene la información.

Sin embargo, aceptó que el reto es grande, ya que en la mayoría de los hospitales existe poco personal para hacer las videollamadas, además de que "se debe dar prioridad a la atención médica de los pacientes y a la organización de la infraestructura hospitalaria".

México tuvo la etapa más crítica de contagios en la primera semana de mayo y este miércoles se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente el plan hacia "la nueva normalidad" una vez terminada la etapa de distanciamiento social dictada para mitigar la pandemia de COVID-19.

"Mañana vamos a dar a conocer ya el plan del regreso a la nueva normalidad, mañana. Se va a hacer una propuesta para el regreso, subrayo, a la nueva normalidad", indicó el mandatario este martes durante su conferencia mañanera.