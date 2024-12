México: madres inician huelga de hambre por desapariciones y feminicidios

TUXTLA GUTIÉRREZ, México - Un grupo de madres buscadoras y de víctimas de feminicidio comenzaron este miércoles una huelga de hambre y plantón frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, estado de la frontera sur de México, para exigir justicia al nuevo gobierno, en medio de una crisis de violencia vinculada al crimen.

"Esperemos que (el gobernador) Eduardo Ramírez de verdad haga algo, porque aquí en Chiapas es un cementerio clandestino. Hemos visto las fosas que han encontrado los caninos, imágenes donde cómo los queman. Entonces, ya debemos de dejar de ser omisos ante la realidad", expuso Adriana Gómez Martínez, madre de Jade, asesinada en 2020.

Acompañadas de activistas, las integrantes del colectivo Madres en Resistencia se instalaron en las afueras de la sede del gobierno estatal, con mantas, pancartas y un ataúd que tapizaron con fotos de sus desaparecidos, donde pegaron cruces de color rosa y negras, y colgaron los zapatos de sus familiares.

"Nosotras somos las mamás, pues que estamos buscando justicia, no queremos problemas, no queremos pleito, lo único que buscamos es justicia y derecho a la verdad que nuestras hijas, aunque ya no estén, merecen justicia, merecen descansar y nosotras como mamás también", expresó Gómez Martínez.

Las madres, hijas, hermanas y esposas de víctimas de feminicidios y desapariciones llevan años demandando respuestas a las autoridades sin éxito.

Leyvi Arreola, hermana de Victoria Areola, víctima de feminicidio en la localidad de Tonalá, señaló que tienen dos años esperando la apertura de una audiencia en contra de Javier Antonio, alias "El Cachi", para quien exigen la pena máxima.

"Esta vez, nosotros como familiares de Victoria y (yo) como hermana de Victoria, nos plantamos aquí con las Madres en Resistencia para tener una audiencia con el doctor Eduardo Ramírez y con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. Basta de corrupción", indicó Arreola.

En punto de las 4:00 p.m., las 12 intrigantes del colectivo iniciaron una huelga de hambre indefinida, hasta que el gobernador y el fiscal atiendan sus casos.

A esta manifestación se unieron los familiares de siete habitantes de San Cristóbal de las Casas, desaparecidas en el municipio de Emiliano Zapata el pasado 23 de noviembre, quienes denunciaron que hasta la fecha las autoridades no han dado información del caso.

La asociación Madres en Resistencia señaló que en el estado de Chiapas tienen un registro de 1,400 personas desaparecidas, aunque advirtió que existe un subregistro por miedo a denunciar.

El plantón ocurre en un contexto de violencia generalizada por la guerra de los cárteles en la frontera sur de México y la omisión por parte del gobierno del estado de Chiapas para dar respuesta a las denuncias de asesinatos, feminicidios y desaparecidos en el territorio.

En México, a la fecha suman más de 115,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

Entre enero y octubre de 2024, en México se registraron 667 feminicidios, crímenes por razones de género, de los cuales 21 ocurrieron en Chiapas, según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).