Mujer mexicana recibe los restos de un familiar en una bolsa de basura

MÉXICO - La imagen se hizo viral en las redes sociales, causando indignación e impotencia entre quienes sabían que la mujer que estaba sentada en la banca, acababa de recibir de manos de las autoridades, los restos de su hermano, en bolsas de basura.

“Es indignante para cualquier persona recibir ese trato", dice la activista Lenit Enríquez, del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos.

La activista encabeza la protesta por el trato que dieron funcionarios de la sub unidad de procuración de justicia de Las Choapas, a los protagonistas de este caso.

"La familia necesita una disculpa pública, se merece una disculpa pública y también una acción penal es necesaria porque estas personas no pueden seguir trabajando así de esta manera", dice Enríquez.

Hace casi un año la familia Aguirre buscaba a Heladio, quien desapareció luego de visitar a su hijo en Veracruz , emprendió el camino de regreso hacia su casa en Cancún, a donde nunca llegó.

La familia denunció la desaparición, pero fue la propia madre de la víctima quien lo encontró en el río Tonalá, luego de que, asegura, recibió de forma anónima un mapa indicándole donde estaba el cadáver.

Los peritos acudieron y se llevaron el cuerpo y, una vez que confirmaron su identidad, se los entregaron en las bolsas de plástico negras que comúnmente se usan para tirar desechos.

"Las bolsas las bajaron en la banqueta; luego, no aguantaron el olor o no se porqué si despedía olor las traían de una oficina a otra. Y salieron y me las pusieron y no hubo tacto para ponerlas. Solo 'ahí está su familiar señora'", dice Natalia Aguirre, la hermana del fallecido.

La fiscalía de Veracruz aceptó que sus representantes actuaron de forma negligente y sin respetar los protocolos, por lo que iniciaron una denuncia penal contra quienes resulten responsables.

"Para imponer sanciones ejemplares que eviten la repetición de tan lamentables hechos", dice Verónica Hernández Giadans, fiscal de Veracruz.

En tanto, la familia afectada se concentra en despedir, al hermano, al padre, al hijo, a una víctima más de las miles de desapariciones que se registran sin control en esa entidad.