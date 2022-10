“No sé qué está pasando, pero es muy preocupante”: la violencia en la frontera está incontenible

TIJUANA- A pesar de los operativos militares y presencia de la Guardia Nacional en zonas “blindadas”, los hechos violentos en Tijuana continúan a la orden del día.

Las autoridades destacan una reducción en el caso de los homicidios con respecto al año pasado, pero hasta el día de hoy, los asesinatos superaron la barrera de los 1,600 durante este año.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De acuerdo con la agencia estatal de investigaciones, tan solo en este mes de octubre se han registrado 135 homicidios.

Un promedio diario de por lo menos cinco asesinatos, con un total de 1,614 en 2022.

“No sé qué está pasando, pero es muy preocupante, muy preocupante”, dijo Alejandra Vega, residente de Tijuana, quien busca a su hija desaparecida desde hace ya dos años.

Ella dijo que le ha tocado ser testigo de la ola de violencia que se vive en la ciudad.

Audios y mensajes por redes sociales con supuestas amenazas de actos violentos como los del pasado 12 de agosto han generado reacciones entre los ciudadanos.

Este fin de semana, junto con el colectivo “Todos somos Erick Carrillo”, localizaron el cuerpo de una mujer. Una víctima más de la violencia y del creciente número de homicidios ocurridos en la que es considerada una de las ciudades más violentas del mundo.

“Se mueve el mundo, de por sí vive uno con la angustia y pues al saber que es mujer pues más, viendo noticias de que aparecen mujeres, como que poquito a poquito se va apagando la esperanza de localizar a mi hija con vida”, comentó Vega a TELEMUNDO 20.

De acuerdo con el presidente del Consejo Ciudadano de seguridad Pública, Roberto Quijano, las cifras que, aunque el discurso oficial está a la baja, exhiben la necesidad de una estrategia de seguridad para la ciudadanía.

“Empezamos el año con una reducción del 11 y luego pasamos a 9 y actualmente estamos en el 7%, entonces de continuar así las cosas, la incidencia delictiva particularmente en el tema de homicidios, va a ser exactamente la misma pero allá del mes de febrero, no se hizo grandes cambios en materia de seguridad, no vemos las coordinaciones, no vemos las acciones necesarias que se deben de hacer para combatir este delito”, destacó Quijano.

Y es que los homicidios van de la mano también de las desapariciones forzadas. Crímenes de alto impacto que parecen no tener fin para el Colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Todos Somos Erick Carrillo”.

“Siguen subiendo las desapariciones y los homicidios, las localizaciones de restos humanos por toda la ciudad, sigue en aumento todo eso”, señaló Eddie Carrillo.

Pues en este año, se han tenido hallazgos positivos en diferentes fosas clandestinas localizadas en la zona del Alamar, 3 de octubre, Altiplano, y playas de Tijuana en repetidas ocasiones.

“Han sido más de siete fosas con más de seis cuerpos se puede decir en cada fosa”, resaltó Carrillo.

Este lunes, otra búsqueda comenzó en el cañón de la colonia Lomas Taurinas en la ciudad de Tijuana. Acompañados con la guardia nacional y personas de la Comisión estatal de búsqueda, integrantes del colectivo recorrieron la zona donde anteriormente ya han tenido resultados positivos en el hallazgo de restos humanos.

Los hechos violentos ocurren incluso en las aéreas blindadas por las autoridades, en cualquier lugar y a cualquier hora.

Este lunes, un hombre fue herido de bala en pleno corazón de la zona del río en la calle Francisco Goitia. La víctima pudo ser trasladada a un hospital para su atención médica.

Y ataques armados como este, suceden a diario a pesar del reforzamiento militar y de la presencia de la Guardia Nacional, operativos implementados desde el inicio de esta administración estatal.

“Después de un año seguimos sin ningún plan vemos que la estrategia no está funcionando como la ciudadanía hubiera querido”, destacó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Pues las víctimas de la violencia se contabilizan por miles en esta frontera.

TELEMUNDO 20 solicitó una entrevista con las autoridades de la secretaría de seguridad, y de la fiscalía general del estado para conocer los avances en la estrategia de seguridad en la región, pero hasta el momento no ha sido concedida.