Padre Cheke, el sacerdote mexicano que arrasa en TikTok

PUEBLA - Ezequiel Padilla arrasa en TikTok como el Padre Cheke. Entre sus casi 700,000 seguidores este párroco propaga el amor de Dios con divertidos vídeos musicales y escenas cómicas que han traspasado fronteras.

En la ciudad mexicana de Puebla surgió el Padre Cheke, un sacerdote que evangeliza y mantiene cercanía con los católicos y no católicos a través de las redes sociales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La plataforma favorita de Ezequiel Padilla, rector de la Capilla del Sagrado Corazón y San Cayetano, es TikTok, donde acumula 675,000 seguidores y 3.1 millones de "me gusta".

Y es que no es muy común ver a un religioso bailar con sotana o hacer videos divertidos -y a veces muy criticados también- donde sus seguidores han conocido la palabra de Dios, el significado de la Semana Santa o de la oración.

LA PANDEMIA, EL DETONANTE

"Mi curiosidad por esta red social inició en marzo de hace un año debido a que yo regresé a México de un encuentro de formación que tome en Italia, cuando inició la pandemia por covid-19", explicó este domingo el religioso.

Señaló que en Italia la situación era "muy grave" y cuando pudo regresar a su tierra natal se percató que "no había ningún protocolo de salud", en referencia a que en México la cuarentena nunca fue obligatoria.

Fueron separadas cuando tenían dos meses por supersticiones y un episodio de violencia sectaria en Indonesia.

Pero él, por "responsabilidad" y a sus 48 años, decidió encerrarse en casa. "Al estar en casa no encontraba muchas actividades", rememoró, y empezó a ver vídeos de TikTok.

Finalmente, se animó a descargar la aplicación y a experimentar con la plataforma.

CÓMO COMENZÓ

El Padre Cheke compartió que recuerda que su primer video fue una bendición en el altar de la capilla donde es rector y llevaba su sotana.

Lo subió a la plataforma digital sin saber que era el comienzo de algo especial. "De tener 20 seguidores se multiplicaron llegué a tener 10,000 en unas cuantas horas", subrayó.

El padre baila, canta, interpreta con un desparpajo que ya quisieran muchos "influencers".

Un experto en redes sociales explica todo sobre esta plataforma que se ha convertido en un fenómeno.

Con el único fin, dijo, de dibujar sonrisas en el rostro de las personas en estos momento de incertidumbre por COVID-19, que suma en México más de 2.3 millones de contagios y cerca de 215,000 muertos, siendo la tercera nación del mundo con más decesos por coronavirus después de Estados Unidos y Brasil.

En uno de sus videos más recientes, el párroco da vueltas sobre sí mismo y luego, doblando un diálogo sacado de otra escena, expresa: "Dice mi mamá que para todos esos que me cerraron las puertas alguna vez, se les olvidaba que mientras ellos me cerraban una puerta, Dios me abría el universo completo", afirma mientras extiende las manos hacia el cielo.

Para el religioso, su mayor "anhelo" es mostrar un "Cristo joven y un Cristo vivo".

"Decirle a los demás también que tú puedes encontrar y Dios te puede hablar a través de una red social. Te puede hablar a través de un libro, de un comentario, incluso desde un programa de televisión, sólo hay que estar atentos", apuntó.

Ezequiel enfatizó que la religión no está peleada con la vida diaria, por lo que compartió que él es muy estricto en su faceta como religioso vocacional, pero también es alegre porque siempre le ha gustado estar cercano a la gente y busca las maneras de hacerlo.

Sin buscar fama, solo quiere acercar a Dios a los jóvenes y no tan jóvenes de una manera sana, alegre, y sin obligaciones o ataduras, subrayó.

Por esta razón compartió que hace unos días visitó una Iglesia de su natal Tlaxco, municipio de Guerrero, y un joven que lo vio en la puerta le dijo "Padre Cheke, yo lo sigo en TikTok".

Y su reacción fue de sorpresa, debido al gran impacto que tienen las redes sociales. Se ha convertido en un personaje tan viral que ahora tiene su propia etiqueta en redes, #ChekeTokers, que ha llegado a ser tendencia.

Con 97.8 millones de creyentes, México es el segundo país del mundo con más católicos, después de Brasil.