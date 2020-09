Pandemia deja varado en México a hombre por retraso en su proceso migratorio

MÉXICO - Un hombre que estaba a punto de obtener su residencia permanente en Estados Unidos tiene ya varado seis meses en México, donde lamenta las consecuencias que la pandemia por COVID-19 le han traído a él y a su familia.

"Demasiado, demasiado ilusionado por una nueva vida", así dice Óscar que estaban él y su familia en marzo, cuando después de mucho luchar finalmente llegó la hora de la última cita que le daría la residencia permanente y por ello se dirigió a la embajada de Estados Unidos en Ciudad Juárez, en el estad de Chihuhua.

"Mantenía mi cita a las 6 de la mañana para mis exámenes médicos y cuando llegamos nos dijero que les habían informado que cerraran hasta nuevo aviso por la pandemia", recuerda.

La debacle comenzó entonces: "fuimos al consulado y nos dijeron ahí mismo que estaba cerrado hasta nuevo aviso, que hablamos con los abogados para reprogramar una nueva cita".

La esposa de Óscar pensó que el trámite de espera sería mínimo: "no era tan critico, pero okey lo peor que podía pasar era tener otra cita en un par de semanas o un mes".

Sin embargo, Óscar ya tiene seis meses varado en México, no tiene ninguna notificación de una nueva cita y tampoco puede regresar a Estados Unidos.

"Por 3 meses podíamos comenzar a pedir (la cita), y ahora no nos dan cita; si no es un trabajador esencial, no dan cita", dice la esposa de Óscar, quien se vio obligado a viajar a Sonora porque no podía pagar el hotel.

"Demasiada angustia, demasiada desesperación, y crece la ansiedad, al ver a mis niños llorar por sus papá. Mi hija un carro y cree que es su papá que llega a casa, y ella corre a la ventana".