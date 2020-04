Personal médico en México exige equipos de protección contra el virus

MÉXICO - Personal médico y de enfermería de un centro médico público de la Ciudad de México exigieron este martes en una nueva protesta que las autoridades les provean de insumos para protegerse ante la pandemia por el COVID-19.

"No se vale que para las autoridades seamos desechables, nos usan, nos desechan... no se vale", dijo la enfermera Dulia López, quien aguantaba las lágrimas al recordar que su compañera Olga, también enfermera, había perdido la vida apenas el fin de semana tras contagiarse con coronavirus.

Con pancartas, los profesionales de la salud del hospital Tacuba del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) expusieron la falta de equipo que padecen desde que comenzó la pandemia.

Este martes el gobierno mexicano declaró la fase máxima de contagios (fase 3) y oficializará la extensión del periodo de distanciamiento social hasta el 30 de mayo.

Además, los médicos exigieron que se les den los insumos necesarios para evitar más muertes entre sus compañeros, pues a decir de los manifestantes, ya suman dos médicos y una enfermera fallecidos por la enfermedad que contrajeron en el propio hospital.

"No tenemos un protocolo adecuado para pacientes COVID, no contamos con el material el equipo de protección personal y pedimos capacitación completa para todo el personal ya que estamos en área COVID. Necesitamos el equipo especial", denunció la enfermera Alejandra Torres.

Detalló que la carencia de insumos se presentó desde inicios de la pandemia, pues solo les proporcionaron un uniforme desechable, un pantalón y una bata filipina.

Cuando inició la fase dos necesitaban un overol, pero les llevaron uno de pésima calidad, dijeron.

"Es grande, se mueve todo, con velcro que se despega a los pocos minutos de entrar al área COVID, una bata y guantes desechables que con el uso de cloro se pegan, se hacen chiclosos y no son funcionales", manifestó Torres.

Guadalupe Cabrera, una enfermera encargada de trabajar los fines de semana y días festivos, también dijo que es poco y deficiente el material de protección que les proporcionan.

"El equipo que nos dan no es el adecuado, nos dicen que son mascarillas N95, pero no son N95 son unas que no están certificadas", denunció.

El principal argumento para no proveerles el material, dicen, es que este hospital es híbrido -es decir que no solo atiende pacientes con COVID-19- por lo que no es urgente que les lleguen cierto tipo de insumos más específicos.

AUTORIDADES LOS ACUSAN DE NO PROTEGERSE CORRECTAMENTE

El caso de la fallecida enfermera Olga y de dos doctores que también murieron han sido representativos para los empleados de este hospital que denuncian que las autoridades los han acusado de no tomar las precauciones para no infectarse.

"Dicen que (Olga) recibió a familiares de otro lado y aquí no se contagió, cuando vino y solicitó que se le hiciera la prueba y se la negaron", afirmó la enfermera Dulia López.

De los doctores, argumentan, dicen que se fueron de vacaciones.

Pero la realidad es que quienes trabajan en el hospital consideran que el virus está por todas partes y sin el equipo de protección adecuado es difícil no contagiarse.

Tras la protesta, autoridades del hospital, entre ellos el director del mismo y la jefa de enfermeras se reunieron con un grupo de manifestantes a quienes prometieron que tendrán insumos suficientes en breves.

"Queremos soluciones de aquí hasta que acabe la contingencia", protestó la enfermera Alejandra Ulloa.

Esta protesta se une a otras manifestaciones que, desde comienzos de la pandemia, han hecho los profesionales de la salud de hospitales públicos en diversos estados del país, quienes exigen les garanticen insumos y protocolos de protección ante el creciente número de enfermos de COVID-19.

Según el informe más reciente de las autoridades sanitarias, México suma 9,501 casos y 857 fallecidos.