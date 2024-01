El peso mexicano se fortalece ante el dólar y así afecta a tus remesas a México

El peso mexicano sigue fortaleciéndose frente al dólar estadounidense, sin embargo, esta no es una buena noticia para todos, en especial para quienes envían remesas a México.

La moneda mexicana ha acaparado titulares en los últimos meses a tal grado de ser catalogado como Súper Peso, ya en los últimos años ha cobrado valor frente al dólar, siendo en abril del 2020, según el Banco de México, cuando el billete verde llegó a su máximo histórico de 25 pesos con 11 centavos y al día de hoy ronda en los 17 pesos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Sin embargo, un súper peso no es tan súper para todos. “Nos ha afectado demasiado la caída del dólar porque antes mandábamos a nuestros seres queridos un poquito de dinero aquí, unos $100 se nos hacía allá un buen dinero, ahora desgraciadamente a 16, no está nada de bien pagado. Ahora tenemos que mandar un poquito más”, comentó Ana Santoyo, quien manda remesas a México.

José Gallardo asegura que ahora con esta tendencia tiene que mandar mucho más dinero: “Sí mando prácticamente cada 15 días, cada mes, dependiendo de la economía; tengo que mandar un mínimo de unos 300, 200 pesos más de lo normal que he mandado”.

Un economista explica las razones de por qué el peso mexicano está más favorecido con respecto al dólar.

“El peso mexicano, como la mayoría de las monedas latinoamericanas con excepción de Venezuela y Argentina con problemas inflacionarios, experimentaron una fortaleza singular el año pasado por lo que se llama una diferencia en las tasas de interés”, dijo José González economista.

Agrega que al subir las tasas de interés más rápido en América Latina que en Estados Unidos esto generó un doble fenómeno.

“Que las monedas latinoamericanas se fortalecieran, pero que a su vez el dólar se debilitara. No sólo que el peso se volviera un súper peso fuerte, sino que el dólar no ha subido el año pasado, no ha mantenido su fortaleza”, dijo.

Los más beneficiados son los que ganan en pesos, ya que pueden tener muchas ventajas como:

Reducción de costos al realizar turismo en el exterior

Ahorro al comprar insumos en el mercado internacional

Disminución de costo para el gobierno que tiene deuda en dólares

Y para los millones de mexicanos que mandan remesas de Estados Unidos a México, el economista González sugiere:

“Hay que tomar en cuenta que los bancos cobran tasas fijas sobre las transferencias que en muchos casos son 30% de las transferencias porque se cobra en el envío y en la recepción”.

Por lo que recomienda siempre comparar qué compañía paga el dólar mejor y el costo del envío.

El gobierno mexicano estableció un sistema de envío para que los que mandan remesas puedan ahorrar; en este enlace puedes saber más www.directoamexico.com/