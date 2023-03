Violento desalojo: policía saca de la catedral a migrantes; al menos hay un herido

CIUDAD JUÁREZ - Migrantes y autoridades eclesiásticas de Ciudad Juárez denunciaron que, de forma arbitraria, elementos de la policía pública municipal, entraron a la catedral y retiraron con violencia a migrantes que estaban dentro de un comedor, dejando a al menos uno de ellos herido.

De acuerdo con las versiones de los indocumentados y religiosos, los policías entraron al recinto y golpearon a los migrantes, lo que ha provocado enojo y miedo quienes laboran en el lugar.

“Aquí en catedral tenemos miedo, los policías hacen revisión y si no encuentran nada, nos dicen malas palabras. Al compañero no le encontraron dinero y se molestaron”, dijo Carlos, un migrante de origen venezolano y quien trabaja en la catedral.

Afirmó que las autoridades preventivas no respetan que es una casa religiosa, y sacan bruscamente a la gente no importándoles sin hay niños.

"En mi caso me quitaron dinero, no es la primera vez que ocurre, nos meten miedo. Ellos (los policías) dicen que no tenemos permiso para estar en la ciudad y pedimos ante migración que nos den permiso para circular aquí y no nos lo dan. Si no les damos dinero nos amenazan que nos denunciarán ante migración", puntualizó Carlos.

El padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, refirió que esto fue un hecho “crítico”, porque entraron a un espacio humanitario y ninguna autoridad debe de entrar ahí, ya que, en todo caso, si necesitan acceder, el Instituto Nacional de Migración debe emitir una carta que explique las razones por las que necesitan el acceso.

"En próximos días habrá un encuentro con las autoridades de seguridad, hablaré con Juan Carlos Loera de la Rosa, el Delegado Estatal para los Programas de Desarrollo para abordar este tema", comentó.

Subrayó que es importante recordar que los migrantes no son números y tienen derechos, por lo tanto, no deben de sufrir estos casos de abusos, ya que no es la primera vez que ocurren estas situaciones por parte de los elementos de seguridad contra migrantes.

En un comunicado, la Diócesis de Ciudad Juárez hizo un llamado al presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, para que ponga atención a la situación en la que viven en la ciudad las personas con movilidad y se pueda prevenir que vuelvan a ocurrir estos hechos lamentables.

La región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de personas indocumentadas detenidas en la frontera de EEUU con México en el año fiscal 2022.