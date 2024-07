Bolivia: proclaman a Evo Morales como candidato a las elecciones de 2025

EL ALTO, Bolivia - Sectores oficialistas afines al expresidente de Bolivia y líder del gubernamental Movimiento al Socialismos (MAS) Evo Morales lo proclamaron este viernes como su candidato para las elecciones generales de 2025, en medio de críticas al gobierno de Luis Arce, del que el político está distanciado.

La proclama fue realizada por los leales a Morales en La Paz y el mismo exgobernante anunció que próximamente participará en eventos similares en otras regiones bolivianas, como Oruro y Tarija.

Centenares de indígenas, campesinos, sindicalistas y parlamentarios simpatizantes de Morales se reunieron en el barrio de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, con banderas de color azul, negro y blanco características del MAS y algunas wiphalas, las ajedrezadas enseñas indígenas.

Los asistentes corearon consignas como "Evo no está solo" y mostraron pancartas que señalaban "Los dólares vuelven con Evo" y "Es muy urgente Evo presidente".

En contrapartida, en los alrededores también hubo algunas pintadas en muros que señalaban "Evo persona no grata", y algunos panfletos con consignas contrarias al exmandatario.

Y es que en vísperas del encuentro, los sectores oficialistas leales al presidente Arce expresaron su rechazo a la llegada de Morales a El Alto, por lo que se temió que hubiera enfrentamientos.

Los afines a Morales denunciaron que la Alcaldía de El Alto, controlada por la "exmasista" Eva Copa, que es afín a Arce, impidió que instalen una tarima en la avenida para el evento y que les confiscaron los equipos de sonido.

Ante esto, tuvieron que improvisar un escenario en la terraza de un edificio en construcción cercano, desde donde Morales y otros dirigentes dieron sus discursos.

"¿Quién va a ser el candidato 2025?", "¿quién va a ser nuestro presidente?" preguntó a los asistentes el diputado 'evista' Freddy Mamani Laura, a lo que los asistentes respondieron "Evo".

El dirigente indígena Ramiro Cucho acusó al gobierno de Arce y a la alcaldesa Copa de haber "saboteado" y "traicionado" al partido para que no se realice la "gran proclamación" de Morales.

"¿Saben por qué no querían que no se lleve este evento? Porque tienen miedo, porque saben que nuestro hermano Evo va a ser nuevamente presidente", afirmó Cucho.

En los discursos abundaron las críticas a Arce por problemas como la escasez de dólares que persiste desde 2023, la falta de combustible y el encarecimiento de algunos alimentos.

Uno de los más críticos fue Morales, quien cuestionó las largas filas de vehículos que buscan combustible en las gasolineras, o que el Gobierno insista en la aprobación de créditos porque, a su juicio, con la Administración de Arce Bolivia volvió a depender de la "deuda externa", lo que consideró que es "una vergüenza".

"Por eso, más unidad, más unidad para recuperar nuestra revolución y salvar Bolivia como hicimos en los 14 años", sostuvo el político.

Morales y Arce están distanciados desde fines de 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS, algo en lo que las facciones leales a ambos no han podido ponerse de acuerdo.

La candidatura de Morales también ha sido motivo de polémica interna en el oficialismo, pues desde el gobierno se ha insistido en que el expresidente ya no puede volver a postular, mientras que sus sectores afines defienden que sí puede.

"El hermano Evo está habilitado legalmente, no hay pena, no hay miedo a eso, los compañeros, las bases están atentas a cualquier llamado, por lo tanto ya no hay vuelta que dar", dijo a EFE el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

También aseguró que la dirección actual del MAS ha seguido todos los pasos legales para realizar el congreso para renovar a su dirigencia y que hicieron una nueva convocatoria para el 3 y 4 de septiembre que está pendiente de aprobación del órgano electoral.

La Constitución boliviana limita a dos los mandatos consecutivos, pero Morales pudo presentarse a los comicios de 2019, luego anulados, porque el Tribunal Constitucional avaló en 2017 la reelección indefinida, al reconocer el derecho humano de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos.

Pero el mismo Constitucional emitió en diciembre pasado una sentencia que estableció que en Bolivia el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer un mandato por dos períodos, ya sean continuos o discontinuos, acogiéndose a una resolución de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).