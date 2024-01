Escocia extradita a fugitivo de EEUU que habría fingido su muerte tras ser acusado de violación

LONDRES - Un fugitivo estadounidense conocido como Nicholas Rossi, acusado de fingir su propia muerte para evitar un cargo de violación en Utah, fue extraditado de Escocia a Estados Unidos, reportaron el viernes medios británicos.

Rossi, de 36 años, cuyo nombre legal es Nicholas Alahverdian, está acusado de agredir sexualmente a una exnovia en Orem, Utah, en 2008, según la fiscalía del condado Utah. También enfrenta múltiples denuncias en su contra en Rhode Island por presunta violencia doméstica.

En respuesta a una investigación de The Associated Press sobre informes de que Rossi había sido devuelto a Estados Unidos, la Policía de Escocia sólo confirmó que ayudó a otras agencias policiales a extraditar a un hombre de 36 años. No quedó claro cuándo Rossi dejó Escocia ni a dónde fue enviado.

La huida de Rossi de la ley dio un giro extraño cuando fue arrestado en diciembre de 2021 después de ser reconocido por alguien en un hospital de Glasgow cuando estaba siendo atendido por COVID-19. Insistió en que era un huérfano irlandés llamado Arthur Knight y que nunca había puesto un pie en suelo estadounidense.

El hombre había dicho que las autoridades le tendieron una trampa y le tomaron las huellas dactilares cuando estaba en coma para poder relacionarlo con Rossi. Apareció repetidamente ante el tribunal en silla de ruedas, usando una máscara de oxígeno y hablando con un acento británico poco convincente.

Tras una larga batalla judicial, el juez Norman McFadyen del Tribunal de Edimburgo dictaminó en agosto que la extradición podía seguir adelante. El juez calificó a Rossi de “tan deshonesto y engañoso como evasivo y manipulador”.

McFadyen desestimó sus afirmaciones de identidad equivocada calificándolas de “inverosímiles” y “fantasiosas”. El juez dijo que Rossi presentó pruebas poco fiables y que no estaba “preparado para aceptar ninguna declaración hecha por él a menos que estuviera respaldada de forma independiente”.

Rossi perdió una apelación en diciembre.

Rossi, que creció en hogares de acogida en Rhode Island, se hizo un nombre allí como crítico del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del gobierno estatal.

Hace cuatro años, dijo a los medios de Rhode Island que tenía linfoma no Hodgkin en etapa avanzada y que le quedaban semanas de vida. Un obituario publicado en línea afirmó que murió el 29 de febrero de 2020.

Aproximadamente un año después, la policía estatal de Rhode Island, el exabogado de Alahverdian y su antigua familia adoptiva, cuestionaron si estaba muerto.