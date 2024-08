“Me agarró del cuello”: exprimera dama argentina detalla la violencia física que sufrió

La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez declaró el martes ante la justicia federal de su país en el marco de la causa en la que denunció por presunta violencia de género al expresidente argentino Alberto Fernández.

Yáñez brindó una declaración testimonial vía zoom desde el consulado argentino en Madrid, donde reside, ratificando ante el fiscal federal Ramiro González la denuncia que presentó recientemente por escrito al constituirse como querellante en la causa, informó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado.

La exprimera dama, de 43 años, se comprometió a aportar alguna información adicional para completar su declaración, acotó la fiscalía. "Me agarró del cuello", dijo en su declaración, según reportaron varios medios argentinos, incluidos La Nación y Clarín.

Reiteró que el expresidente la golpeaba y la humillaba de manera constante y confirmó que las fotos que fueron halladas en el celular de la entonces secretaria de Fernández eran las de sus moretones y heridas, productos de los ataques de su expareja.

También dijo que en el 2016, el acusado la obligó a tener un aborto, antes de ser presidente, y añadió que como consecuencia, comenzó a beber alcohol, según los medios argentinos.

En la audiencia virtual estuvieron presentes, desde Buenos Aires, el fiscal González y representantes de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres y de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas.

Fernández, un dirigente peronista de 65 años que dejó el poder en diciembre de 2023, ha negado públicamente los hechos denunciados por Yáñez y ha anunciado que aportará pruebas de su inocencia ante la justicia.

Al ser consultada por The Associated Press sobre la declaración de su defendida, la abogada Mariana Gallego dijo que no discutirá el asunto con los medios de prensa. La letrada acompañó a Yáñez durante la audiencia judicial mantenida por zoom desde Madrid.

Yáñez denunció a Fernández hace una semana, poco después de que salieran a la luz los presuntos chats que durante el mandato presidencial intercambió mediante su teléfono móvil con María Cantero, quien fue secretaria privada del entonces gobernante, en los que la ex primera dama se habría referido a los supuestos actos de violencia sufridos.

Esas conversaciones fueron detectadas por la justicia en el marco de una causa por supuesta corrupción en la contratación de seguros para organismos estatales que salpica a Fernández y a su exsecretaria, que incluyó la revisión de los mensajes telefónicos intercambiados entre ambos.

En los últimos días, los medios de prensa argentinos han difundido imágenes que en las que se ve el rostro y una axila de Yáñez con marcas de lo que serían golpes y que la exprimera dama habría enviado por Whatsapp a la antigua secretaria de Fernández.

En una reciente entrevista al portal Infobae, Yáñez dijo, en referencia al supuesto maltrato físico y psicológico sufrido en manos de Fernández, que “lo peor fue el último año” de su gobierno, cuando se fue a "vivir a la casa de huéspedes” que se encuentra en el mismo predio donde está la residencia presidencial en las afueras de Buenos Aires con el pequeño hijo de ambos para guardar distancia.

Desde que las acusaciones de Yáñez salieron a la luz, Fernández no ha sido visto fuera del departamento donde reside en Buenos Aires y está aislado del grueso de sus correligionarios del peronismo.