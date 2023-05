Impresionante hallazgo: revelan antiguos talleres y tumbas jamás antes vistas en Egipto

Las autoridades egipcias de antigüedades dieron a conocer el sábado antiguos talleres y tumbas que, según dicen, fueron descubiertas recientemente en una necrópolis faraónica en las afueras de la capital, El Cairo.

Los espacios se encontraron en la extensa necrópolis de Saqqara, que forma parte de la antigua capital de Egipto, Menfis, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que los talleres se habían utilizado para momificar humanos y animales sagrados. Se remontan a la dinastía faraónica 30 (380 a. C. a 343 a. C.) y al período ptolemaico (305 a. C. a 30 a. C.), dijo.

Dentro de los talleres, los arqueólogos encontraron vasijas de barro y otros artículos que habrían sido utilizados en la momificación, así como vasijas rituales, dijo Waziri.

Mientras tanto, las tumbas eran para un alto funcionario del Antiguo Reino del antiguo Egipto y un sacerdote del Nuevo Reino, según Sabri Farag, jefe del sitio arqueológico de Saqqara.

En los últimos años, el gobierno de Egipto ha promovido fuertemente nuevos hallazgos arqueológicos a los medios internacionales y diplomáticos. Espera que tales descubrimientos ayuden a atraer más turistas al país para revivir una industria que sufrió la agitación política tras el levantamiento de 2011.