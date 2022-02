Dentro de su celda en Francia: hallan muerto a exagente de modelos y amigo de Epstein

PARÍS — Un agente de modelos cercano a Jeffrey Epstein fue hallado muerto el sábado en su celda de una cárcel francesa, donde estaba recluido en el marco de una investigación por violación y tráfico de menores con fines de explotación sexual, informó la Fiscalía de París.

La policía de París está investigando la muerte de Jean-Luc Brunel, dijo la fiscalía. Las circunstancias de su muerte no se hicieron públicas pero un oficial de la Fiscalía dijo a NBC que parece haber sido un suicidio.

Tras confirmarse su muerte, los tres abogados de Jean-Luc Brunel dijeron en un comunicado que "su angustia era la de un hombre de 75 años atrapado en un sistema mediático-judicial que deberíamos estar cuestionando".

"Jean-Luc Brunel nunca dejó de afirmar su inocencia y había hecho muchos esfuerzos para demostrarlo. Un juez lo había dejado en libertad hace unos meses pero luego fue reencarcelado en condiciones indignas. Su decisión no fue impulsada por la culpa sino por un profundo sentimiento de injusticia", agregaron.

Las víctimas del presunto abuso reaccionaron consternadas por el hecho de que ahora el agente, Jean-Luc Brunel, nunca enfrentará un juicio. Describieron su muerte como un doble golpe, después de que Epstein muriera por suicidio en 2019 en una cárcel de Manhattan mientras esperaba cargos por tráfico sexual.

QUÉ SE SABE DE BRUNEL, COMPAÑERO FRECUENTE DE EPSTEIN

Brunel negó haber hecho algo impropio y había dicho a través de su abogado que estaba dispuesto a hablar con los investigadores. El equipo legal de Brunel se había quejado repetidamente de las condiciones de su detención y buscaba su liberación en espera de juicio.

Brunel, que tenía más de 70 años, fue detenido en 2020 en el aeropuerto Charles de Gaulle de París como parte de una amplia investigación francesa desatada por los cargos de Estados Unidos contra Epstein, de tráfico sexual.

Un compañero frecuente de Epstein, Brunel fue considerado clave en la investigación francesa sobre la supuesta explotación sexual de mujeres y niñas por parte del empresario financiero estadounidense y su círculo. Epstein viajaba a menudo a Francia y tenía apartamentos en París.

Varias mujeres que se identificaron como víctimas han hablado con la policía desde que se abrió la investigación francesa en 2019 y, en ocasiones, expresaron su frustración por la lentitud de la investigación.

REACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Una de ellas, la exmodelo holandesa Thysia Huisman, dijo que la noticia de la muerte de Brunel la dejó en “shock”. Ella denunció a Brunel ante la policía, diciendo que la violó cuando ella era adolescente.

“Me enoja, porque he estado luchando durante años”, declaró Huisman a The Associated Press. “Para mí, el final de esto era estar en la corte. Y ahora todo ese final, que ayudaría a formar ese cierre, me lo quitan”.

Una abogada que representa a Huisman y otras víctimas, Anne-Claire Lejeune, dijo que otras mujeres involucradas en el caso sintieron la misma frustración y enojo.

“Una gran decepción, gran frustración de que (las víctimas) no obtengan justicia”, dijo a la AP.

Expresó dudas de que la investigación conduzca a un juicio, porque Brunel era central en el caso. También expresó su preocupación de que la muerte de Brunel signifique que sus acusadores no obtengan el reconocimiento oficial de su condición de víctimas.

“Reconstruirte (después del abuso), ese es uno de los pasos esenciales”, afirmó Huisman.