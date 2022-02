Familia de bebé venezolano muerto en intento de migrar desconoce dónde está su otra hija

Familiares del bebé venezolano asesinado tras disparos de agentes de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago aún están en la búsqueda de la otra niña de dos años.

La madre aún continúa hospitalizada y no ha visto a su pequeña desde la balacera la madrugada del domingo.

No sería la primera vez que guardias de Trinidad y Tobago disparan contra embarcaciones llenas de migrantes venezolanos, según revelaron habitantes del poblado indígena de Tucupita en el Delta venezolano.

Por otra parte, los familiares involucrados en esta tragedia revelaron a Telemundo 51 que desde el día domingo no saben el paradero de la pequeña de dos años.

ASEGURAN QUE NO LES HAN DICHO NADA DE LA NIÑA

Christian Hernández, primo de Darielvis Sarabia, dio algunos detalles. “De la niña no se sabe nada todavía, no han dado respuesta, el cónsul vino para acá para el hospital, pero no le dio respuesta ni al papá ni a la mamá, nada de dónde estaba la niña nada, no se sabe todavía dónde está la niña".

En primera instancia se conoció que tanto la pequeña como los demás ocupantes de la nave estarían bajo la custodia de autoridades migratorias; sin embargo, la zozobra continúa porque los familiares están en el hospital y no pueden acceder a la habitación donde permanece la madre de los infantes.

“No nos dejan pasar a ver cómo está ella de salud ni nada de eso. No dejan pasar para allá y no dan información tampoco”, dice Hernández.

¿QUÉ SE SABE DE LA FAMILIA?

Darielvis Sarabia, tiene 22 años, es una joven que perdió a su madre cuando era niña y fue criada por su abuela Eliana. En su pequeña comunidad deltana le conocen como "la Tata" y se desempeñaba como maestra, pero los ingresos no alcanzaban. Su esposo migró a la isla y ocho meses después ella intentaba seguir sus pasos.

En su comunidad no han parado de llorar desde que se conoció la noticia, pues el bebé solía saludar a todos los vecinos cuando pasaban.

Entretanto, en Caracas jóvenes universitarios protestaron frente a la embajada de Trinidad y Tobago en rechazo a los abusos contra venezolanos

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES DE TRINIDAD Y TOBAGO?

La Guardia Costera de la isla antillana afirmó que actuó en defensa propia. Sin embargo, viajeros revelaron que siempre son atacadas las embarcaciones con migrantes venezolanos

“Ya cuando los agarra la Guardia Costera aquí que los dejan presos de seis, ocho, hasta un año, dos años, los familiares no saben nada de ellos prácticamente es un secuestro, los familiares no pueden ir a visitarlos donde están detenidos ni nada”, dice Hernández.

Por su parte varias Organizaciones No Gubernamentales de Venezuela dedicadas a la defensa de los derechos humanos realizan acciones de denuncia.