Retorno sin control a la Tierra de restos de un cohete propulsor chino causa temores porque no se sabe dónde caerán China decidió no guiar el propulsor de regreso a través de la atmósfera y no está claro exactamente cuándo o dónde bajará a la Tierra. Si bien se quemará en gran medida al regresar, existe un ligero riesgo de que los fragmentos causen daños o víctimas.