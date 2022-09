Despedidas con lágrimas en las calles y las redes sociales por los rusos convocados para luchar en Ucrania

ZAPORIZHZHIA, Ucrania — Rusia intensificó su campaña militar y política el jueves para capturar territorio ucraniano, reunió a reservistas del ejército ruso para combatir, preparó votaciones sobre la anexión de áreas ocupadas y lanzó nuevos ataques mortales.

Un día después de que el presidente Vladimir Putin ordenó una movilización parcial para reforzar sus tropas en Ucrania, aparecieron en las redes sociales escenas dramáticas de familias llorosas que se despedían de hombres que partían de los centros de movilización militar en Rusia.

Un video en Twitter de la ciudad de Neryungri, en el este de Siberia, mostraba a hombres saliendo de un estadio. Antes de abordar los autobuses, los hombres abrazaron a los miembros de la familia que esperaban afuera, muchos lloraban y algunos se tapaban la boca con las manos por el dolor. Un hombre acercó a un niño a la ventana de un autobús para echarle un último vistazo.

En Moscú, las mujeres se abrazaron, lloraron e hicieron la señal de la cruz a los hombres en otro punto de movilización. Un joven de 25 años que solo dio su primer nombre, Dmitry, recibió un abrazo de su padre, quien le dijo “Cuidado”, mientras se despedían.

Dmitry le dijo a la compañía de medios rusa Ostorozhno Novosti que no esperaba que lo llamaran y lo enviaran tan rápido, especialmente porque todavía es estudiante.

“Nadie me dijo nada por la mañana. Me dieron el borrador de aviso de que debía venir aquí a las 3 p.m. Esperamos una hora y media, luego vino el oficial de alistamiento y dijo que nos vamos ahora”, dijo. "Yo estaba como, '¡Oh, genial!' Salí y comencé a llamar a mis padres, hermano, todos mis amigos para decirles que me llevarían".

El presidente ucraniano Volodymr Zelenskyy, en algunos de sus comentarios más duros hasta ahora en la guerra de casi 7 meses, criticó a los rusos que sucumben a la presión de servir en las fuerzas armadas de su país y a los que no se han pronunciado en contra de la guerra. En su discurso de video nocturno, cambió de su idioma ucraniano habitual a ruso para decirles directamente a los ciudadanos rusos que están siendo “lanzados a la muerte”.

“Ustedes ya son cómplices de todos estos crímenes, asesinatos y torturas de ucranianos”, dijo Zelenskyy, quien vestía una camiseta negra que decía en inglés: “We Stand with Ukraine”, en lugar de su característica camiseta verde oliva. Dijo que las opciones de los rusos para sobrevivir son “protestar, contraatacar, huir o rendirse al cautiverio ucraniano”.

¿SEÑAL DE DEBILIDAD?

Los líderes occidentales ridiculizaron la orden de movilización de Putin como un acto de debilidad y desesperación. Más de 1,300 rusos fueron arrestados en manifestaciones contra la guerra el miércoles después de que lo emitiera, según el grupo independiente ruso de derechos humanos OVD-Info. Los organizadores dijeron que se planeaban más protestas para el sábado.

El llamado parcial de Putin de 300,000 reservistas fue breve en detalles, tanto que el ejército ruso anunció el jueves que había establecido un centro de llamadas para responder preguntas.

En Washington, El general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo que Estados Unidos cree que a Rusia le llevará tiempo entrenar y equipar a las nuevas tropas y que hacerlo puede no resolver los problemas de mando y control, logística y moral.

Las preocupaciones sobre un reclutamiento potencialmente más amplio hicieron que algunos rusos se apresuraran a comprar boletos de avión para huir del país, y Zelenskyy afirmó el jueves que el ejército ruso se está preparando para reclutar hasta un millón de hombres. Un portavoz del Kremlin negó anteriormente tales afirmaciones.

La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, ofreció apoyo concreto a los posibles desertores. Ella le dijo al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung que cualquiera que “se oponga valientemente al régimen de Putin y, por lo tanto, se ponga en mayor peligro” puede solicitar asilo en Alemania.

REFERÉNDUMS PARA PERTENECER A RUSIA

En la campaña de anexión de territorio del Kremlin, las autoridades pro-Moscú en cuatro regiones de Ucrania controladas por Rusia planean referéndums electorales a partir del viernes para convertirse en parte de Rusia, una medida que podría expandir la guerra y sigue el libro de jugadas del Kremlin desde que anexó la península de Crimea en Ucrania después de un referéndum similar. La mayor parte del mundo considera que la anexión de Crimea en 2014 fue ilegal.

La votación sobre los referéndums en las regiones ucranianas de Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia y Donetsk está programada para durar hasta el martes. Los líderes extranjeros han calificado los votos de ilegítimos y no vinculantes.

En Lugansk, aparecieron en las calles vallas publicitarias que decían “Con Rusia para siempre” y “Nuestra elección: Rusia”, mientras que los voluntarios distribuían cintas con los colores de la bandera nacional rusa y carteles que decían: “Rusia es el futuro. ¡Participa en el referéndum!”.

En el campo de batalla, las fuerzas rusas y ucranianas intercambiaron bombardeos de misiles y artillería mientras ambos bandos se negaban a ceder terreno.

Los ataques con misiles rusos en la ciudad sureña de Zaporizhzhia dejaron una persona muerta y cinco heridos, dijeron funcionarios ucranianos. Funcionarios de la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas, dijeron que los bombardeos ucranianos mataron al menos a seis personas.

Kyrylo Tymoshenko, diputado de la oficina del presidente ucraniano, dijo que un hotel en Zaporizhzhia fue atacado y que los rescatistas intentaban liberar a las personas atrapadas entre los escombros. El gobernador de la región de Zaporizhzhia, mayoritariamente ocupada por Rusia, Oleksandr Starukh, dijo que las fuerzas rusas atacaron la infraestructura y dañaron edificios de apartamentos en la ciudad, que permanece en manos ucranianas.

El alcalde de la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas, Alexei Kulemzin, dijo que los bombardeos ucranianos alcanzaron un mercado cubierto y un minibús. Durante la noche, una persona murió durante el bombardeo ruso en Nikopol, al otro lado del río desde la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, según el gobernador regional de Dnipropetrovsk.

INTERCAMBIO DE PRISIONEROS

Mientras continuaban las hostilidades, las dos partes lograron acordar un importante intercambio de prisioneros. Funcionarios ucranianos anunciaron el intercambio de 215 combatientes ucranianos y extranjeros, 200 de ellos por una sola persona, un aliado de Putin. Denis Pushilin, jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk, confirmó que el líder de la oposición ucraniana prorrusa, Viktor Medvedchuk, era parte del intercambio.

Putin ha hablado repetidamente de Medvedchuk como víctima de la represión política. Los informes de los medios alegaron que antes de la invasión de Rusia, Medvedchuk era uno de los principales candidatos para encabezar un gobierno títere que el Kremlin esperaba instalar en Ucrania.

Entre los combatientes liberados estaban los defensores ucranianos de una planta siderúrgica en Mariupol durante un largo asedio ruso, junto con 10 extranjeros, incluidos cinco ciudadanos británicos y dos veteranos militares estadounidenses, que habían luchado con las fuerzas ucranianas. Algunos de los liberados se habían enfrentado a penas de muerte en las zonas ocupadas por los rusos.

Un video en el sitio web de noticias de la BBC el jueves mostró a dos de los hombres británicos liberados, Aiden Aslin y Shaun Pinner, hablando dentro de un avión mientras se dirigían a casa.

“Solo queremos que todos sepan que ahora estamos fuera de la zona de peligro y estamos de camino a casa con nuestras familias”, dijo Aslin en el video, mientras que Pinner agregó: “Por la piel de nuestros dientes”.

La Red Presidium sin fines de lucro, que está ayudando a proporcionar ayuda a Kyiv, dijo que Aslin, Pinner y otros tres británicos estaban seguros en casa y reunidos con sus familias el jueves.

La continuación de los ataques con misiles rusos y el comienzo de una movilización parcial de los rusos en las fuerzas armadas sugirieron que el Kremlin estaba tratando de disipar cualquier noción de debilidad o disminución de la determinación de lograr sus objetivos en tiempos de guerra a la luz de las recientes pérdidas en el campo de batalla y otros reveses.

Aumentando las tensiones, un alto funcionario del Kremlin repitió el jueves la amenaza de Putin de usar armas nucleares si el territorio ruso es atacado.

Dmitry Medvedev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo que las armas nucleares estratégicas son una de las opciones para salvaguardar los territorios controlados por Rusia en el este y sur de Ucrania. El comentario pareció servir como una advertencia de que Moscú también podría apuntar a los aliados occidentales de Ucrania.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, respondió el jueves y pidió a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que “envíen un mensaje claro” a Rusia de que debe detener sus amenazas nucleares.

Los vecinos de Rusia han estado nerviosos por una posible amenaza de Rusia. Estonia dijo que los ejercicios de entrenamiento comenzaron el jueves para casi 2.900 reservistas y voluntarios, aparentemente en contra del anuncio de Moscú de una movilización militar parcial.