Putin justifica su invasión de Ucrania: “No tenía otra opción”

MOSCÚ, Rusia - El presidente ruso Vladimir Putin dijo este jueves que se vio “forzado” a ordenar una operación militar en Ucrania debido a que Occidente se negó a tomar en cuenta los reclamos de seguridad de Rusia.

En una reunión con empresarios en el Kremlin, Putin dijo que la operación militar fue una “medida forzada” derivada de los riesgos de seguridad crecientes para Rusia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Dijo que le sorprendió la “intransigencia” de Occidente ante los reclamos de seguridad de Moscú. “Me sorprendió que nadie se moviera un milímetro en ninguna cuestión”, dijo. “No nos dejaron la posibilidad de actuar de otra manera”.

Con respecto a las sanciones occidentales, dijo que “Rusia sigue siendo parte de la economía global y no perjudicará al sistema del cual es parte mientras permanezca ahí”.

“Nuestros socios deben comprenderlo y no ponerse el objetivo de expulsarnos del sistema”, dijo en una aparente advertencia a Occidente.

El mandatario, que ordenó el ataque en torno a las 6 a.m. local de este jueves, sostuvo que los riesgos de seguridad que se han generado para el país le hicieron tomar esta decisión.

Dijo que se siente la tensión en todos lados. Corrección: Alex Tienda está de visita en Ucrania y no es residente del país.

"Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios", sostuvo en referencia al rechazo de Estados Unidos y de la OTAN de conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este; es decir, a no incluir a Ucrania y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas.

"Repito: es una medida que nos hemos visto obligados a tomar, porque ellos (en Occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podría seguir existiendo", recalcó.