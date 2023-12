Uno por uno: los 25 artículos y temas más vistos en Wikipedia en 2023

¿Recuerdas tus búsquedas en 2023? Wikipedia lo sabe.

Wikipedia en inglés registró más de 84,000 millones de consultas en 2023, según la Wikimedia Foundation, la ONG que administra la enciclopedia online gratuita y editada por el público. Y el artículo más consultado fue el de ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial que aparece en todas partes hoy.

Desde su lanzamiento hace poco más de un año, el ChatGPT desarrollado por OpenAI ha entrado vertiginosamente en la conciencia del público a medida que se introduce en las escuelas, la medicina, el derecho y hasta los sermones religiosos. El chatbot ha contribuido a los debates sobre las perspectivas y los peligros potenciales de la inteligencia artificial generativa, que en buena parte están documentados en su página de Wikipedia.

El segundo artículo más leído en Wikipedia en 2023 fue la lista anual de decesos, uno de los más consultados año tras año, que ocupó el cuarto lugar en 2022 y el primero en 2021. Los artículos sobre personalidades notables fallecidas en el año registraron numerosas consultas este año, como las páginas de Matthew Perry y Lisa Marie Presley.

Por otra parte, la muy esperada Copa Mundial de Críquet ocupó el tercer lugar, junto con otros tres artículos relacionados con el críquet, entre los 25 más consultados del año, entre ellos la Liga Premier de la India en el cuarto lugar, la primera vez que un artículo sobre críquet entra en la lista desde que Wikimedia Foundation empezó a llevar estos registros en 2015.

“Barbenheimer”, Taylor Swift y otros temas fueron los que despertaron el mayor interés en el internet en 2023.

LOS 25 ARTÍCULOS MÁS CONSULTADOS EN WIKIPEDIA EN INGLÉS

1. ChatGPT: 49,490,406 consultas

2. Muertes en 2023: 42,666,860 consultas

3. Copa Mundial de Críquet 2023: 38,171,653 consultas

4. Liga Premier de la India (de críquet): 32,012,810 consultas

5. Oppenheimer (filme): 28,348,248 consultas

6. Copa Mundial de Críquet: 25,961,417 consultas

7. J. Robert Oppenheimer: 25,672,469 consultas

8. Jawan (filme indio): 21,791,26 consultas

9. Liga Premier de la India 2023: 20,694,974 consultas

10. Pathaan (filme indio): 19,932,509 consultas

11. The Last of Us (serie de TV): 19,791,789 consultas

12. Taylor Swift, 19,418.385: consultas

13. Barbie (filme): 18,051,077 consultas

14. Cristiano Ronaldo: 17,492,537 consultas

15. Lionel Messi: 16,623,630 consultas

16. Liga Premier: 16,604,669 consultas

17. Matthew Perry: 16,454,666 consultas

18. Estados Unidos: 16,240,461 consultas

19. Elon Musk: 14,370,395 consultas

20. Avatar: The Way of Water (filme): 14,303,116 consultas

21. India: 13,850,178 consultas

22. Lisa Marie Presley: 13,764,007 consultas

23. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (filme): 13,392,917 consultas

24. Invasión rusa de Ucrania: 12,798,866 consultas

25. Andrew Tate: 12,728,616 consultas

Según Wikimedia Foundation, esta lista fue confeccionada con Wikipedia en inglés hasta el 28 de noviembre. La ONG actualizará la lista para todo el año el 3 de enero de 2024.