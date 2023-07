“Murieron juntos”: matrimonio de 39 años pierde la vida tras accidente en San Antonio

SAN ANTONIO – Los hijos de Alex y Esmeralda Villaseñor lloran la pérdida de sus seres queridos tras un accidente el domingo en la noche luego de salir de un juego de bingo en San Antonio.

“Tenían una rutina, todos los domingos iban a la iglesia, salían a comer después…eran las 11:30 p.m. y ahí me empecé a preocupar porque no estaban en casa… no contestaban el teléfono, a este tiempo que ya estaban muertos”, dijo Joe Villaseñor, hijo la de las víctimas del accidente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Los dos hijos de la pareja los describen como amorosos, bondadosos y que siempre procuraban a su familia. Su único "consuelo es que murieron juntos", luego de décadas de haberse conocido.

Según familiares, llevaban 39 años casados y se conocían desde que tenían 11 años y 13 años.

De acuerdo con la policía de San Antonio, fue poco de las 10:00 p.m. que oficiales y paramédicos llegaron al 10600 de la carretera 181. Investigadores determinaron que las victimas venían en un carro plateado, que fue impactado por una camioneta mientras ellos salían del estacionamiento del bingo.

Paramédicos indican que la pareja quedo atrapada dentro del vehículo. Al ser extraídos recibieron atención médica, pero no lograron sobrevivir.

En cuanto al otro conductor, no se espera que enfrente algún cargo debido a que se detuvo a prestar ayuda. La familia ahora se estará preparando para darle un último adiós a sus padres.