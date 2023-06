New Braunfels anuncia que permanecerá en la Etapa 2 de restricciones por sequía

La ola de calor de este mes y las lluvias mínimas han provocado una disminución en los niveles del acuífero Edwards. de acuerdo con la ciudad de New Braunfels.

El nivel promedio del Acuífero Edwards de 10 días es 637.2 ', que está por debajo del nivel de activación de la Etapa 3 de 640'.

El alcalde de la ciudad de New Braunfels, Neal Linnartz, pidió que la comunidad permaneciera en la Etapa 2 y monitorear de cerca la situación de la sequía. New Braunfels permanecerá en la Etapa 2 hasta nuevo aviso, y la Etapa 3 puede declararse si las condiciones se deterioran.

“La decisión de permanecer en la Etapa 2 no se tomó a la ligera y alineará el territorio de servicio de New Braunfels Utilities (NBU) con los servicios de agua vecinos, como el Sistema de Agua de San Antonio. Más importante aún, la planificación prudente y las inversiones en recursos hídricos de NBU le han dado a nuestra comunidad una cartera de suministro de agua diversa y resistente”, dijo el director de operaciones de NBU, Ryan Kelso.

La Ordenanza de la ciudad de New Braunfels establece que las medidas de reducción de agua pueden basarse en el promedio de 10 días de los niveles de agua del Acuífero J-17 Edwards o en el nivel de descarga del suministro de agua de Comal Springs.

Durante la Etapa 2, se permite el riego un día a la semana. Así se distribuyen el riego dependiendo de dónde vivas:

Direcciones que terminan en 0 o 1: lunes

Direcciones que terminan en 2 o 3: martes

Direcciones que terminan en 4 o 5: miércoles

Direcciones que terminan en 6 o 7: jueves

Direcciones que terminan en 8 o 9: viernes

Se permitiría una manguera de mano, un balde, una manguera de remojo, un sistema de riego por goteo o una manguera de remojo que no rocíe agua en el aire cualquier día antes de las 10:00 a.m. y después de las 8:00 p.m. No se permite un sistema de rociadores o riego los fines de semana durante las Etapas 1, 2 o 3.