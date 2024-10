Gritos y caos: revelan nuevos videos de la respuesta policiaca tras masacre en Uvalde

La ciudad de Uvalde reveló un conjunto de nuevos videos relacionados a la respuesta policiaca tras la masacre en la Escuela Primaria Robb en 2022.

Los videos fueron publicados por la ciudad de Uvalde como resultado de una demanda de NBC News y otras organizaciones de noticias.

La policía originalmente no hizo públicas estas imágenes y muestran a los agentes luchando para tratar a las víctimas, a los padres corriendo cerca del edificio y a docenas de agentes del orden parados afuera de la Escuela Primaria Robb.

La policía ha dicho que los videos adicionales fueron descubiertos días después de que se publicara una gran colección de grabaciones de audio y video en agosto.

Las imágenes muestran a decenas de oficiales parados en pasillos, se escuchan gritos de niños y todo esto en medio de un ataque que le quitó la vida a 19 menores y dos maestros.

En una escena caótica, en unos de los videos se puede ver a los agentes haciendo compresiones en el pecho a una víctima afuera y se escucha a otros pidiendo ayuda. En otro video, uno de los oficiales se muestra afectado por la masacre y sale del edificio a respirar.

Casi 400 agentes esperaron más de 70 minutos antes de enfrentarse al pistolero en un aula de cuarto grado llena de niños y maestros muertos y heridos.

Dos de los agentes que respondieron enfrentan múltiples cargos penales por abandono y peligro.

El ex jefe de policía de la escuela Uvalde, Pete Arredondo, y el ex oficial escolar Adrián Gonzales se declararon no culpables. Arredondo, quien hizo su primera comparecencia ante el tribunal el mes pasado, ha declarado que cree que ha sido el chivo expiatorio de la respuesta policial tan analizada.

A principios de este año, un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó que la falta de urgencia y la mala comunicación fueron las fallas críticas sobre la respuesta policiaca.

Aunque detalla que al principio las autoridades respondieron rápidamente al incidente, en todo momento se trató el caso como una persona atrincherada y no como un pistolero activo. Además, recalca la mala comunicación entre los oficiales.

