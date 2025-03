Pitbull se presenta en San Antonio en Festival de Música March Madness

SAN ANTONIO – Como parte del Festival de Música March Madness, los artistas Pitbull, Jelly Roll y Chris Stapleton se presentarán en Tower Park del Hemisfair para dar inicio al un fin de semana completo de festividades de la Final Four masculina.

El festival gratuito es presentado por AT&T, Coca-Cola y Capital One como parte de NCAA y TNT Sports Live Events y se celebra por tres días, desde el 4 al 6 de abril en Tower Park del Hemisfair en San Antonio.

El viernes 4 de abril, Pitbull, encabezará la Fiesta del Barrio de AT&T con su presentación inaugural. Mientras, el sábado 5 de abril, “Coca-Cola LIVE!” trae al escenario al artista Jelly Roll. El artista T-Pain también se presentará en el escenario. El domingo 6 de abril, Capital One JamFest estará encabezado por Chris Stapleton y la noche de música bajo las estrellas continúa con Benson Boone.

El Festival de Música March Madness es conocido por ofrecer actuaciones a los amantes de la música cada año.

Entre los artistas que han contribuido a celebrar el fin de semana de la Final Four a lo largo de los años se encuentran Mumford and Sons, Jonas Bros, Kendrick Lamar, Rihanna, Lil Nas X, Imagine Dragons, Katy Perry, Keith Urban, Zac Brown Band, Lady A, Weezer, Bruce Springsteen and the E Street Band, fun., Tim McGraw, The Killers, LL Cool J, Sting, Dave Matthews Band, Muse, Kings of Leon, Jimmy Buffett, KISS, Kenny Chesney, Fall Out Boy y Twenty-One Pilots.