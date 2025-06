Policía de San Antonio realizará foro para comunidad LGBTQ tras muerte de actor Jonathan Joss

El Departamento de la Policía de San Antonio anunció que realizará un foro para la comunidad LGBTQ tras el asesinato del actor, Jonathan Joss Gonzales, conocido por sus papeles en series como King of the Hill y Parks and Recreation.

“Nos unimos a la familia, amigos y fans en el duelo por el asesinato de Johnathan Joss, una pérdida profundamente sentida no solo en San Antonio, sino en todo el mundo por quienes lo conocieron a través de su trabajo y espíritu. Aunque arrestamos a un sospechoso, nuestros detectives de homicidios continúan siguiendo todas las pistas para comprender completamente qué condujo a este acto sin sentido”, lee el comunicado.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo San Antonio. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Además, la policía de San Antonio indicó que, en Texas, los delitos de odio se abordan mediante el aumento de las penas en lugar de cargos separados.

“Esto permite un mayor castigo cuando un delito está motivado por prejuicios. Nos comprometemos a construir el caso más sólido posible para que el Fiscal de Distrito lo procese”, dice el comunicado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El sospechoso, identificado como Sigfredo Álvarez Ceja, de 56 años, fue arrestado sin incidentes. Según el informe policial, Álvarez confesó de inmediato: “Le disparé”.

Testigos indicaron que el tiroteo fue precedido por una discusión entre ambos, y que el actor había regresado a la zona para revisar correspondencia en su antigua residencia.

“Sabemos que muchas personas en nuestra comunidad LGBTQ tienen preguntas y pueden sentirse especialmente temerosas en este momento. Los invitamos a unirse a nosotros y a Pride San Antonio en una próxima reunión comunitaria donde compartiremos novedades y escucharemos sus preocupaciones”, dijo la policía.

Aunque en redes sociales se ha especulado sobre un posible crimen de odio, las autoridades han declarado que, hasta el momento, no hay evidencia que vincule el asesinato con la orientación sexual de la víctima. Sin embargo, la investigación continúa activa.

El evento se llevará a cabo el jueves 5 de junio en Woodlawn Pointe, Centro de la Comunidad, ubicado en 702 Donaldson, San Antonio.