Posible ola de calor en el centro de Texas: podría sentirse hasta en los 100 grados

SAN ANTONIO - En Texas todo es grande y eso incluye el calor en verano. Sin embargo, este año el calor no ha sido tan intenso como el año 2022 donde obtuvimos 58 días con temperaturas de 100 grados o más.

Este año, al parecer, no nos vamos a acercar a estos números, pero eso no implica que no habrá calor.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

A partir del domingo, un domo de alta presión se va a establecer sobre Texas promoviendo lo que se conoce como subsidencia. Esto ocurre porque el aire desciende y calienta por compresión. Esto promoverá que las temperaturas fluctúen entre los 97 y 102 grados en San Antonio y condados aledaños.

Temperaturas sugeridas por un modelo. Pueden variar.

ALTOS ÍNDICES DE CALOR

Es importante destacar, según nuestro jefe de meteorología, Ariel Rivera Vázquez, que las lluvias de los pasados dos meses no solo han disminuido la sequía, sino que también han saturado el terreno.

¿Por qué esto es importante? Porque un terreno más húmedo promueve un ambiente más húmedo y el aire húmedo tarda más en calentarse que el aire seco.

El que haya un ambiente tan húmedo promoverá que las temperaturas de sensación, que es lo que realmente siente su piel al aire libre, estén en valores peligrosos. La proyección de los modelos, explica Rivera Vázquez, es de índices de calor entre 105 y 110 grados. Esto podría activar "Avisos" o "Advertencias de Calor" para el centro sur de Texas.

Ante este panorama y a las puertas del verano astronómico que comienza oficialmente el 21 de junio, vaya preparándose para cuidarse del Sol y los rayos ultravioleta, vestir ropa clara, hidratarse muy bien (especialmente los niños y adultos mayores), usar lentes de sol y bloqueador solar.

Además, desde ya es altamente recomendado que la semana del 12 al 16 de junio las actividades más fuertes y extenuantes como trabajos al aire libre y ejercicios los haga en las primeras horas de la mañana.

No olvide descargar nuestra APP para recibir las alertas que podrían emitirse y estar al tanto de cambios de último minuto en cuanto a la posible primera ola de calor del 2023.