¿Problemas en tu vivienda? Estos son tus derechos como inquilino en Texas

SAN ANTONIO - Todos los inquilinos en Texas tienen derecho de vivir en un lugar seguro que no represente un riesgo para su salud, de acuerdo con la ley en el estado.

Según la Oficina del Fiscal General de Texas, tienes derecho a exigir que el arrendador repare cualquier condición que afecte materialmente la salud o seguridad física, pero es importante tomar en consideración algunos factores para no afectar tu petición. Esto incluye daños como una estufa rota, fugas o falta de agua caliente que no hayan sido causados por los inquilinos.

La organización BASTA, que ayuda a inquilinos en el área de Austin, recomienda a los inquilinos comunicar el problema con el propietario. Es importante tomar fotos o videos de la situación para mostrarlos como evidencia.

Si el propietario no toma acción, las personas pueden hacer una denuncia a la ciudad llamando al 311. También se recomienda a las personas tomar registro de todas las llamadas en caso de que la situación pueda escalar.

Para poder hacer los reclamos, las personas deben siempre pagar la mensualidad de la renta.

“Debe pagar el alquiler, incluso cuando el propietario no cumple con todas sus responsabilidades. En Texas, no existe el derecho de retener el alquiler porque el propietario no proporciona ciertos servicios o no mantiene la propiedad”, lee el comunicado de BASTA.

Según la Oficina del Fiscal General de Texas, es ilegal que un arrendador tome represalias contra un inquilino por quejarse de buena fe sobre las reparaciones necesarias durante un período de seis meses a partir de la fecha en que presentó la queja.

“Siempre puede ser desalojado (un inquilino) si no paga el alquiler a tiempo, amenaza la seguridad del propietario o daña la propiedad intencionalmente”, dice la Oficina del Fiscal General de Texas.

Si tienes problemas con el pago de la renta, puedes llamar a la ciudad de San Antonio al 311 para confirmar qué ayudas existen y evitar el desalojo.

Para hacer una denuncia por un propietario que no cumpla con la ley, las personas pueden comunicarse con la División de Derechos de los Inquilinos de Protección al Consumidor del Procurador General al 1(800) 621-0508.