Discuten medida en Texas que permitiría a jóvenes de 18 años comprar y portar pistolas

Un Comité de la Cámara de Representantes en Texas discute el proyecto de ley HB2470 que busca permitir a jóvenes de 18 años comprar y poseer pistolas en el estado.

El proyecto, creado por el representante republicano Wesley Virdell, propone que las personas de 18, 19 y 20 años, que no tengan ninguna otra prohibición por ley estatal o federal, puedan portar armas cortas sin licencia y sean elegibles para obtenerla.

Durante una reunión en comité, quienes apoyan el proyecto argumentaron que los jóvenes adultos deberían poder ejercer sus derechos bajo la Segunda Enmienda y que la ley actual limita injustamente los derechos de quienes son ciudadanos responsables.

Sin embargo, entre los opositores de la medida, se encontraban padres de víctimas de la masacre de la Escuela Primaria Robb en Uvalde donde murieron 19 estudiantes y 2 maestras.

“Mi hijo tenía solo 10 años; el pistolero intentó, sin éxito, comprar el arma legalmente. Después de cumplir 18 años, entró y compró dos rifles AR-15 y cientos de municiones. Si no hubiera podido comprar el arma, no habría acabado con 21 vidas. ¿Y ahora este organismo está considerando a los jóvenes para facilitarles la compra de armas? Los jóvenes de 18 años no tienen la madurez suficiente para comprar alcohol o tabaco”, dijo Brett Cross, familiar de una de las víctimas de la masacre.

Según la legislación propuesta, las personas deben cumplir varios criterios para ser elegibles para obtener una licencia de armas. Estos requisitos incluyen haber residido legalmente en Texas durante al menos seis meses antes de la solicitud, tener al menos 18 años y no haber sido condenado por un delito grave.

La medida actualmente continúa en el comité de la Cámara de Representantes.

Actualmente, en Texas, los jóvenes de 18 años pueden comprar y poseer legalmente rifles, incluidos los rifles tipo AR-15, pero no pueden comprar o poseer pistolas.