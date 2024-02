¿Puede legalmente un propietario dispararle a un sospechoso de robo en Texas?

SAN ANTONIO – Un residente al este de la ciudad disparó e hirió a un supuesto ladrón en horas de la madrugada de este lunes, de acuerdo con autoridades.

“Cuando miré la cámara de seguridad, noté que había un hombre con una sudadera con capucha roja atravesando la puerta trasera de mi camioneta. Entonces agarré el arma de fuego que estaba al lado de mi cama y salí. Él vino por el lado del conductor de mi camioneta y subió al patio frente a mí. Cuando nos enfrentamos, levantó las manos como si tuviera un arma”, dijo el residente de la casa, que no quiso ser identificado.

De acuerdo con el residente, temiendo por su seguridad, le disparó al sospechoso y este huyó en un vehículo con otro individuo.

“Lo que realmente temía cuando comencé a dispararle era si había sacado el arma de fuego que tenía dentro del vehículo. Yo no estaba tratando de dispararle para proteger mi propiedad”, dijo el propietario.

Por su parte, el alguacil del condado Bexar, Javier Salazar, había dicho en una entrevista con Telemundo 60 a mediados de este mes que “legalmente uno tiene el derecho proteger su familia y proteger su hogar”. Sin embargo, aclaró que cada situación es diferente.

“Uno tiene que poder justificar por qué se sintió que no tenía más que quitarle la vida a una otra persona. Tiene que sentirse como que, si no hay nada más, que uno va a ser herido gravemente si no lo hace”, indicó Salazar.

¿Qué se sabe sobre este caso?

Según las autoridades, los agentes fueron enviados a una residencia ubicada en Caribou Creek debido a un tiroteo en curso.

A su llegada, los oficiales se comunicaron con el propietario que dijo que su vehículo estaba siendo robado por dos personas. Según la información preliminar, el propietario se enfrentó al sospechoso y, temiendo por su seguridad, disparó varias veces.

Ambos sospechosos huyeron en un vehículo y posteriormente uno de los involucrados fue localizado en un hospital local con una herida de bala en las extremidades inferiores. El sospechoso está siendo investigado por robo de vehículo.