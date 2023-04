¿Puede un inquilino cancelar el contrato de su renta en Texas?

SAN ANTONIO - Los inquilinos en Texas tienen derechos protegidos por ley si tienen problemas en el lugar que rentan y una abogada explica que hay maneras de romper un contrato, pero tienen que tener razones específicas.

"Tiene que ser de una magnitud grande, o sea, tiene que ser una situación grave que la vivienda de plano no se puede seguir viviendo ahí para poder tomar ese recurso. Y es también importante de explicar que no lo pueden tomar así nada más, sin haberle avisado al propietario", explicó la abogada Sasha Begum.

La abogada indicó que una de las razones para poder romper un contrato es que el lugar se convirtió en un sitio insalubre. Además, los inquilinos le tienen que dar tiempo razonable al propietario, que es normalmente un periodo de siete días para poder empezar a hacer algunas de las reparaciones necesarias.

"Entonces, y también la notificación que se le da al propietario, es muy importante que se le de a la dirección donde normalmente pagan la renta o como normalmente se comunica con el propietario. Es muy importante documentar cada notificación que le envían al propietario por escrito, ya sea por correo o por correo electrónico", indicó.

Según la Oficina del Fiscal General de Texas, un inquilino tiene derecho a exigir que el arrendador repare cualquier condición que afecte materialmente la salud o seguridad física, pero es importante tomar en consideración algunos factores para no afectar tu petición. Esto incluye daños como una estufa rota, fugas o falta de agua caliente que no hayan sido causados por los inquilinos.

Si el propietario no toma acción, las personas pueden hacer una denuncia a la ciudad llamando al 311. También se recomienda a las personas tomar registro de todas las llamadas en caso de que la situación pueda escalar.

Para poder hacer los reclamos, las personas deben siempre pagar la mensualidad de la renta. En Texas no existe el derecho de retener el alquiler porque el propietario no proporciona ciertos servicios o no mantiene la propiedad.

Para hacer una denuncia por un propietario que no cumpla con la ley, las personas pueden comunicarse con la División de Derechos de los Inquilinos de Protección al Consumidor del Procurador General al 1(800) 621-0508.