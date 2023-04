Puedes recibir transportación por $2.60 hacia eventos de Fiesta: conoce aquí cómo

SAN ANTONIO – El sistema de transportación VIA Metropolitan Transit brindará el servicio Park & ​​Ride hacia y desde varios eventos Fiesta por $1.30 por trayecto o $2.60 ida y vuelta.

Según se informó, VIA también cuenta con descuento para niños, personas mayores, estudiantes y militares estadounidenses en servicio activo. Los pases VIA, incluido el VIA U-Pass, se aceptan para el servicio de eventos. Los niños menores de 5 años viajan gratis.

Del 21 al 29 de abril de 2023, el servicio a los eventos que se enumeran a continuación se realizará según el siguiente horario:

St. Mary's Oyster Bake (Universidad de St. Mary) : viernes 21 de abril, 4:30 p.m. a 11:30 p.m. y sábado 22 de abril, 11:30 a.m.-11:30 p.m. en Crossroads Park & Ride. Punto de salida: Camino Santa Maria en Cincinnati Avenue

Si te transportas en VIA a los eventos puedes obtener una medalla Fiesta gratis. "Como promoción especial, los organizadores de los eventos Oyster Bake y A Taste of New Orleans están ofreciendo cupones de refrescos gratis a los clientes de VIA", lee el comunicado.

También cualquier persona que viaje en Park & ​​Ride a St. Mary's University o al Sunken Garden Theatre para estos eventos recibirá un cupón para un refresco gratis, hasta que se agoten.