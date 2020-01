EXCLUSIVA | Wanda Vázquez alega que despidió a Acevedo por localización de almacén

La gobernadora Wanda Vázquez alegó en entrevista exclusiva con Telenoticias que la razón por la que despidió al comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, no se debió a que los suministros no eran repartidos, si no a que a su entender, el almacén no estaba en la mejor ubicación.

“La controversia en la cual tomé una determinación es porque hubo un manejo inadecuado”, sostuvo la mandataria. “El mal manejo era porque quizás había un lugar más cerca para que se llegara antes”, añadió. El almacén estaba en Ponce, uno de los municipios afectados por los sismos cuyo epicentro es en el suroeste.

Vázquez confirmó, una vez más, que sabía del almacén y alegó haber sentido frustración.

“Lo sabía todo el mundo”, dijo y sostuvo que, como gobernadora, no se siente responsable por lo que ocurrió.

“El hecho de que usted no sepa lo que ha pasado no quiere decir que usted es un padre o una madre irresponsable”, ofreció como ejemplo al comparar la situación en el gobierno con lo que puede ocurrir en una familia.

La versión de Acevedo

Acevedo dijo en su primera entrevista (Noticel) tras su despido que Fortaleza no le dio oportunidad de explicarle al País lo que se hacía con el almacén de suministros en Ponce porque había mucha presión en las redes sociales.

Acevedo aseguró que insistió en hacer una conferencia de prensa para aclarar que el almacén sí se estaba usando y que suministros estaban siendo repartidos a los alcaldes. Quería explicar, además, que el agua y otros artículos no se podía repartir porque estaban expirados.

Sin embargo, dice, que a eso de las 4:30 p.m. del sábado recibió una llamada de la subsecretaria de la gobernación, Lilliam Sánchez, en la que le notificaron que lo habían relevado de sus funciones porque la presión de las redes era mucha.

"Se hizo la ilusión de que encontraron un almacén cerrado con suministros escondidos y no fue correcto", dijo al medio digital.

El exfuncionario aseguró que tiene documentos y testigos para sustentar a lo que supuestamente esta administración lo ha sometido desde su despido.

Alegó, además, que después de lanzar su candidatura, la gobernadora Wanda Vázquez realizó una reunión para preguntar quienes la apoyaban en la campaña primarista.

Despido de Glorimar Andújar

La gobernadora defendió también la determinación de despedir a la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, en medio de la emergencia.

Según alegó, en una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se le solicitó una información relacionada a los suministros que se le entregarían a los damnificados y la funcionaria no la tenía.

Andújar, sin embargo, denunció que la determinación pudo haber sido provocada porque ella suspendió a una directora regional por supuestamente manejar de forma indebida los suministros y que esa persona es protegida de Vázquez.

"Si fuera por eso, hay un nuevo secretario de la Familia. La persona está suspendida. Está con las mismas sanciones", dijo.

No se repetirá el #Verano2019

En medio del escándalo y con la protesta convocada, Vázquez aseguró que no renunciará y que continúa su campaña como aspirante a la gobernación.

La mandataria aseguró que todas sus determinaciones han estado alejadas de la política y que su prioridad es el pueblo de Puerto Rico.

Sobre las manifestaciones, dijo que todos tienen derecho a expresarse y que confía en que los puertorriqueños lo van a hacer de manera ordenada.

"No nos convienen esas imágenes", sostuvo al preguntársele sobre las protestas del verano del 2019.

