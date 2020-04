Puerto Rico: explican cómo se recibirá pago por COVID-19

El comisionado del Seguro Social, Andrew Saul ofreció detalles este lunes sobre los pagos de estímulo económico de COVID-19 para los beneficiarios.

“El primero de abril, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que los beneficiarios del Seguro Social que usualmente no requieren presentar una declaración de impuestos, no necesitarán presentar una declaración de impuestos abreviada para recibir el pago de estímulo económico. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) usará la información en el Formulario SSA-1099 para generar los pagos de estímulo económico de $1,200 para los beneficiarios de Seguro Social que no presentaron declaraciones de impuesto en el 2018 o en el 2019", sostuvo en declaraciones escritas.

Según informó, será el Departamento del Tesoro el que efectuará los pagos automáticos a los beneficiarios del Seguro Social. Los beneficiarios recibirán estos pagos a través de depósito directo o cheques de papel, según usualmente reciben sus beneficios de Seguro Social.

En caso de las personas que reciben los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario:

“Trabajamos en conjunción con el Departamento del Tesoro para resolver las preguntas pendientes relacionadas a nuestros beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) en un esfuerzo por emitir los pagos de estímulo económico lo más rápido y eficientemente posible. Entendemos la preocupación de las personas, y el IRS proveerá más información en www.irs.gov/es/coronavirus cuando esté disponible. Para las personas que reciben SSI, por favor tenga en cuenta que no consideraremos los pagos de estímulo económico como un ingreso y excluiremos los pagos del límite de recursos por 12 meses", manifestó.

Para más información: www.segurosocial.gov/espanol/coronavirus/

