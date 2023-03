¿Qué hacer si una serpiente muerde a tu mascota y cómo evitarlas?

SAN ANTONIO – Con la primavera salen las serpientes y también más texanos exploran áreas naturales con sus mascotas, por lo que pueden toparse con estos reptiles. Antes de salir a un parque, conoce aquí algunas recomendaciones de una experta en caso de una mordedura.

“Tener a sus mascotas con correa es lo más importante porque los mantendrá seguros. A muchas personas les gusta usar las correas retráctiles que pueden extenderse hasta 15 o 25 pies. No recomendamos eso. Entonces, si va a caminar, especialmente en un área más natural, como algunos de nuestros parques que tenemos en todo Texas, le recomiendo que mantenga a su perro con una correa que no se retracte”, explicó Jessica Alderson, bióloga urbana de Parques y Vida Silvestre de Texas.

Alderson explicó que los perros y gatos son animales curiosos y dejarlos sin correa puede ser peligroso para ellos. Además, recalcó la importancia de mantener a las mascotas en los senderos y evitarlos caminar hacia pastos altos o ramas caídas, ya que las serpientes pueden permanecer en esas áreas.

“Asegúrate de permanecer en los senderos. Si su perro trata de salirse del sendero o intenta meterse en un pasto alto o en un matorral, anímelo a que no lo haga. Las serpientes no quieren estar cerca de las personas tanto como nosotros no queremos estar cerca de ellas, por eso permanece en el sendero”, indicó.

IMPORTANTE RECONOCER LAS SERPIENTES VENENOSAS DE TEXAS

El estado de Texas tiene más de 100 serpientes y solo tiene cuatro categorías principales de serpientes venenosas: copperheads, cottonmouth, cascabeles y serpientes de coral.

Aunque no logres identificar qué tipo de serpiente mordió a tu mascota, Alderson recomienda llevarla al veterinario ya que las no venenosas como quiera pueden causarle una infección y problemas de salud.

“Hay muchos conceptos erróneos y mitos sobre qué hacer si su mascota es mordida por una serpiente. Y yo diría que simplemente no hagas ninguna de esas cosas. La gente ha dicho que se apliquen compresas frías o calientes o aplicar un torniquete por encima de la picadura o tratar de succionar el veneno… nada de esto funciona”, explicó.

Las claves en caso de una mascota mordida por una serpiente: