“Quiero que no sea olvidada”: artista crea emotiva obra en honor a Evelyn Guardado

EAGLE PASS, Texas. – La imagen de Evelyn Guardado, luciendo unas alas de ángel junto a su madre y a su hijo, ha recorrido las redes sociales tras el anuncio de que autoridades creen haber encontrado su cadáver a una semana de su desaparición.

El artista detrás del dibujo es Miguel Ángel Ramos, que vive en Monterrey, México, y es licenciado en psicología. El artista se ha dedicado a enviar mensajes claros y con la esperanza de ponerle fin al feminicidio.

“Quiero que no sean olvidadas, que no sea olvidada, que en el nombre de ella se haga justicia y que las mujeres tengan el valor de alzar la voz", dijo Ramos en entrevista con Telemundo 60.

Guardado fue reportada como desaparecida desde el 31 de enero. A una semana de su desaparición y en medio de una conferencia de prensa este martes, el jefe de la policía de Eagle Pass, Federico Garza, explicó que estaban 90% seguros de que el cadáver hallado le pertenece a la joven madre, pero que esperan al médico forense para la confirmación.

"La noticia que más esperaba es que ella regresara y que volviera a verla con vida, pero lamentablemente no fue así. La fotografía (de la madre de Guardado)...verla destrozada me llegó tanto. Por eso cuando hice este dibujo utilicé la la misma playera que usó para la marcha", explicó Ramos.

Familiares y amigos de Guardado han realizado una serie de manifestaciones desde Piedras Negras y Eagle Pass. Su desaparición conmovió una comunidad que esperaba que regresara con vida.

“No tengo hijos, pero no me imagino lo que se siente no volver a ver a un hijo", dijo Ramos. Amigos y familiares, incluyendo el hermano de Evelyn Guardado, han colocado estos dibujos como fotos de perfil en sus redes sociales.

CLAVES EN EL CASO DE EVELYN GUARDADO

Según autoridades, el cadáver fue hallado en un rancho en la ciudad de Quemado, a 19 millas de distancia de Eagle Pass al sur de Texas. El cuerpo estaba desnudo y había sido escondido entre ramas. Oficiales no ofrecieron detalles sobre la posible causa de su muerte o cuánto tiempo llevaba en el lugar.

Garza indicó este lunes que un hombre, identificado como Jesús Esteban Vásquez, fue arrestado por la policía de Eagle Pass luego de catear su vivienda y en el curso de la investigación encontraron el vehículo Dodge Charger, propiedad de Guardado.

Desde el inicio de la desaparición de Guardado, familiares indicaron que el vehículo de Guardado podría ser la clave sobre su paradero.

El sospechoso pagó fianza y salió de la cárcel ese mismo día. Tras el hallazgo del cadáver este martes, las autoridades emitieron una orden de arresto por asesinato contra Vásquez y el individuo fue detenido “intentando huir de la ciudad”, según Garza.