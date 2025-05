Realizan distribución de alimentos para 400 familias en necesidad en San Antonio

SAN ANTONIO- Las familias necesitadas podrán recibir alimentos gratis este fin de semana a través de la distribución del Banco de Alimentos de San Antonio, en colaboración con The Boeing Company.

Según se informó, el evento no requiere registro previo y busca ayudar a 400 familias en necesidad. Se llevará a cabo este 17 de mayo a partir de las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

El Banco de Alimentos indicó que la distribución impactará a 1,000 personas y forma parte de una iniciativa más amplia para brindar apoyo nutricional vital a las poblaciones más vulnerables de San Antonio.

La distribución se lleva a cabo en Boeing Center at Tech Port ubicado en 3331 General Hudnell Dr.