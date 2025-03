Ensayo clínico: fármaco podría ayudar a personas con presión arterial alta

Un nuevo tipo de medicamento podría ayudar a reducir la presión arterial en personas con hipertensión no controlada (o presión arterial alta), informaron investigadores el sábado en la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología en Chicago.

En un ensayo clínico fundamental de fase 2b, los pacientes que tomaron el medicamento experimental lorundrostat junto con dos o tres fármacos antihipertensivos disponibles actualmente experimentaron una disminución de la presión arterial sistólica (el valor superior) 8 puntos mayor que la observada en los pacientes que recibieron placebo. El estudio se publicará en The New England Journal of Medicine.

“Esta nueva terapia potencial para la hipertensión es emocionante”, afirmó el autor principal del estudio, el Dr. Luke Laffin, codirector del Centro de Trastornos de la Presión Arterial del Instituto Cardíaco, Vascular y Torácico de la Clínica Cleveland. “En EEUU, el control de la presión arterial es deficiente”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi la mitad de los adultos en EEUU padecen hipertensión; entre ellos, menos de 1 de cada 4 tiene la presión arterial controlada.

La hipertensión se diagnostica cuando una persona tiene una presión arterial de 130/80 mm Hg o superior. Una presión sistólica entre 120 y 129 mm Hg se considera elevada. Una presión arterial normal es de 120/80 mm Hg o inferior.

La hipertensión no controlada, definida por Laffin como una presión arterial de 130/80 mm Hg o superior, incluso con medicación, se asocia con un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal.

Entre los pacientes que toman medicación para la hipertensión, la tasa de control es del 60% al 70%, según el Dr. Ajay Kirtane, cardiólogo y profesor de medicina del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, quien no participó en la investigación. Esto deja entre un 30% y un 40% de los pacientes que necesitan otra opción.

Lorundrostat está indicado para este grupo de pacientes. El fármaco, que forma parte de una clase llamada inhibidores de la aldosterona sintasa, actúa bloqueando la síntesis de aldosterona en las glándulas suprarrenales, una hormona que controla la cantidad de sal que retiene el organismo. Cuando se reduce la aldosterona, también se reducen los niveles de sal y, por lo tanto, la presión arterial.

Para evaluar la seguridad y eficacia del lorundrostat, Laffin y sus colegas reclutaron a 285 adultos con hipertensión no controlada, cuya edad promedio era de 60 años. Más de la mitad (53%) de los participantes eran afroamericanos.

Los pacientes afroamericanos se encuentran entre los que presentan mayor riesgo, afirmó Laffin. Alrededor del 55% de los adultos afroamericanos tienen presión arterial alta, según la Asociación Estadounidense del Corazón.

El Dr. Oscar Cingolani, director del programa de hipertensión en Johns Hopkins Medicine, afirmó que la inclusión de tantos pacientes afroamericanos es "un logro muy importante", señalando que "los afroamericanos… tienden a ser más sensibles a esta vía".

Todos los pacientes del ensayo ya tomaban una combinación de medicamentos para la presión arterial. Al comenzar el ensayo, los investigadores estandarizaron dichos tratamientos administrando a todos los pacientes dos o tres medicamentos específicos. Tres semanas después, asignaron aleatoriamente a los participantes a recibir un placebo o una de dos dosis de lorundrostat durante las siguientes 12 semanas.

En tres momentos, los participantes usaron un tensiómetro durante 24 horas: al inicio, cuatro semanas después del inicio del tratamiento y nuevamente a las 12 semanas.

Los participantes que tomaron la dosis más baja de lorundrostat (50 miligramos) más los medicamentos estándar experimentaron una disminución promedio de la presión arterial sistólica de 15,4 puntos, mientras que el grupo que recibió placebo más los medicamentos estándar experimentó una disminución de 7.4 puntos; por lo tanto, la disminución de la presión arterial relacionada con el medicamento, una vez considerada la respuesta al placebo, fue de 8 puntos.

Aumentar la dosis del medicamento no mejoró los resultados.

Si bien la respuesta al placebo puede parecer alta, es probable que se deba a que los participantes participaron en un estudio y recibieron la atención de profesionales de la salud, lo que los hizo más escrupulosos al tomar sus medicamentos, según los expertos.

Con una disminución de 8 puntos, digamos de 170 a 162, "ese es el rango en el que, en un estudio a largo plazo, se observarían reducciones en ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares", afirmó el Dr. Deepak Bhatt, director del Hospital Cardíaco Mount Sinai Fuster de la ciudad de Nueva York.

Los inhibidores de la aldosterona sintasa son una nueva clase de fármacos, algunos de los cuales están más cerca de ser considerados para su aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que otros, explicó Bhatt. Otro, el baxdrostat, se encuentra actualmente en ensayos clínicos de fase 3.

El lorundrostat ha mostrado resultados prometedores en los tres niveles de ensayos clínicos necesarios para su aprobación. El último, el ensayo de fase 3, ya ha finalizado, aunque los resultados aún no se han publicado, indicó Laffin. Los investigadores están trabajando en los ensayos con la farmacéutica Mineralys Therapeutics, que los financió.

El fármaco podría estar disponible en un plazo de 12 a 18 meses, añadió Laffin.

Los pacientes del ensayo que recibieron lorundrostat fueron más propensos a desarrollar niveles altos de potasio que los que recibieron placebo. Bhatt afirmó que los médicos de los pacientes deberían estar atentos a este hecho, ya que puede provocar ritmos cardíacos anormales.

Cingolani, de Johns Hopkins, comentó que le gustaría ver estudios a largo plazo sobre el nuevo medicamento, así como estudios que comparen el lorundrostat con un medicamento más antiguo que actúa bloqueando el receptor de aldosterona.