San Antonio anuncia la eliminación gradual del Centro de Recursos para Migrantes

SAN ANTONIO – La ciudad de San Antonio anunció que está eliminando gradualmente las operaciones en el Centro de Recursos para Migrantes.

Según se informó, a partir de este lunes 3 de febrero, el centro no aceptará recién llegados.

"El número de inmigrantes que llegan actualmente al centro ya no justifica el costo de su funcionamiento. Hasta ahora, el centro ha desempeñado un papel vital para garantizar la seguridad tanto de los residentes como de los migrantes que pasan por San Antonio. En ese momento, cientos de migrantes llegaban diariamente al Aeropuerto Internacional de San Antonio y a la estación de autobuses Greyhound del centro de la ciudad y la mayoría no tenía arreglos de viaje para llegar a sus destinos. Ese ya no es el caso”, dijo Erik Walsh, administrador municipal.

Según la ciudad, el número de migrantes que viajaban a través de San Antonio comenzó a disminuir a finales de 2024 y de manera más significativa en enero de 2025.

De enero de 2024 a enero de 2025, el número de migrantes que llegaron a San Antonio disminuyó en un 72%: de 8,264 a 2,316 migrantes, respectivamente.

Durante los últimos siete días, el promedio diario de inmigrantes que llegan al centro ha sido 12.

Hasta este lunes en la mañana, 88 personas se encuentran en el centro.

“Muchos de ellos ya tienen planes de viaje organizados a los lugares identificados en la documentación que recibieron del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o de la Patrulla Fronteriza. Caridades Católicas ayudará a las personas restantes a asegurar los arreglos para sus ubicaciones designadas”, lee el comunicado.

El centro se inauguró en julio de 2022, en asociación con Caridades Católicas y con el financiamiento y la aprobación del gobierno federal.

"Desde enero de 2021, San Antonio ha atendido a más de 640,000 migrantes que transitan por San Antonio en ruta hacia sus destinos en la ciudad anfitriona. Hasta enero de 2025, la ciudad ha gastado $34.9 millones de los $47.2 millones otorgados por el gobierno federal", lee el comunicado.

Hasta la fecha, FEMA ha reembolsado $22.5 millones a la ciudad y $12.4 millones están pendientes de reembolso.