San Antonio ofrece lugares para escapar del calor extremo este lunes

SAN ANTONIO – Aunque la mayoría de las instalaciones de la ciudad están cerradas durante las conmemoración del Día de la Emancipación, la ciudad de San Antonio abrirá 14 lugares para escapar del calor extremo este lunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, el aviso de calor excesivo se ha ampliado para incluir todo el centro sur de Texas. Sigue vigente desde este lunes hasta las 9:00 p.m. del martes. Es probable que se extienda hasta el miércoles.

Se pueden esperar altas temperaturas de 103 a 114 y valores máximos de índice de calor de hasta 120. Tome precauciones cuando esté al aire libre en el calor.

Estas instalaciones estarán abiertas a partir de las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. En caso de que alguien llegue con una mascota, los Servicios de Cuidado de Animales proporcionarán una perrera.

Ubicación Dirección Lions Field Adult & Senior Center 2809 Broadway Street Copernicus Community Center 5003 Lord Rd Harlandale Community Center 301 Sussex Ave Miller’s Pond Community Center 6075 Old Pearsall Rd San Juan Community Center 2307 S Calaveras St Cuellar Community Center 5626 San Fernando St Ward Community Center 435 E Sunshine Dr Bob Ross Senior Center 2219 Babcock Rd Walker Ranch Senior Center 835 W Rhapsody Dr Hamilton Community Center 10700 Nacogdoches Rd Carver Branch Library 3350 E Commerce St McCreless Branch Library 1023 Ada Cortez Branch Library 2803 Hunter Bazan Branch Library 2200 W Commerce St

Asimismo, se informó que a partir del viernes 16 de junio, VIA proporcionará transporte gratuito a los lugares de la ciudad de San Antonio para mantenerse fresco. VIA no permite animales en sus autobuses a menos que sean animales de servicio certificados.

Para viajar en VIA a uno de los lugares de la ciudad de San Antonio para mantenerse fresco, simplemente infórmele al operador del autobús a dónde se dirige. Para obtener más información, comuníquese con VIA al 210-362-2020.

La línea directa de conexiones para personas sin hogar (210-207-1799) está disponible para obtener información sobre recursos de refugio.