Suspenden a concejal del Distrito 10 tras ser arrestado por sospecha de conducir ebrio

SAN ANTONIO – El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, anunció que suspendió al concejal del Distrito 10, Marc Whyte, tras ser arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

“A partir de hoy, estoy suspendiendo a Whyte de las asignaciones del comité del consejo hasta nuevo aviso o hasta que se obtengan más detalles sobre el incidente”, indicó Nirenberg.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

La policía arrestó al concejal del Distrito 10 por presuntamente conducir intoxicado la noche del 29 de diciembre.

Según la orden de detención, el concejal habría tomado tres cervezas en tres lugares diferentes. El concejal envió una declaración después de ser arrestado.

“Anoche no me sentí borracho cuando conducía a casa. Nunca me pongo al volante cuando siento que he bebido demasiado, pero ese no es el punto. Nadie debe conducir, aunque haya bebido un trago. Asumo total responsabilidad por mis acciones y les pido disculpas a los residentes del Distrito 10, mi familia, mis amigos, mis colegas abogados y a cualquier otra persona a quien he decepcionado”, dijo Whyte para ese momento.

Según la orden judicial, Whyte presuntamente se negó a la prueba del medidor de alcohol y recibió la orden de parar, después de hacer varios cambios de carril sin emitir ninguna señal.

Este no es el primer concejal del Distrito 10 que es arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Incluso, Whyte asumió el puesto vacante en el Distrito 10 para reemplazar al exconcejal Clayton Perry, que también fue acusado de conducir en ebrio en noviembre pasado año.

Los documentos de corte revelan que Perry supuestamente ingirió 14 bebidas en un periodo de cuatro horas el día que ocurrió el accidente de tránsito.