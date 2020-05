Abbott y los esfuerzos por reabrir Texas ante COVID-19

AUSTIN- El gobernador Greg Abbott dará una conferencia de prensa el martes sobre los esfuerzos más recientes de las autoridades estatales para mitigar la propagación del coronavirus y reactivar la economía de Texas.

Como fue reportado, el 1 de mayo comenzó la primera fase del plan que anunció el gobernador Abbott para comenzar a reabrir ciertos negocios no esenciales, que incluye centros comerciales, tiendas, museos, cines, entre otros, comedores de restaurantes, todo operando a un 25% de su capacidad.

Lo que aún no abre son negocios no esenciales como barberías, salones de tatuajes, salones de uñas, salones de bellezas y gimnasios. Estan previsto a abrir en la segunda fase, que podría ser el 18 de mayo. No obstante, esto depende de las estadísticas recopiladas por el gobierno estatal.

Para más información sobre las fases, oprima aquí.