El ausentismo entre estudiantes sigue siendo elevado en las escuelas de Texas

En una semana escolar normal, Delaila Constante hace más de una docena de llamadas a padres de alumnos que faltan con frecuencia a clase. El pasado mes de octubre, realizó entre 50 y 60 llamadas semanales.

Como asistente de participación de los padres en Edinburg North High School, en el sur de Texas, Constante es responsable de ponerse en contacto con los padres de los alumnos que faltan demasiado a clase, tanto si sus ausencias están justificadas como si no. Los padres a menudo le dicen que sus familias se enfrentan a dificultades médicas o financieras como no tener agua corriente o suficiente comida para poner en la mesa.

Constante asumió su cargo en 2022, cuando las escuelas veían aumentar rápidamente las tasas de absentismo como efecto prolongado de la pandemia de COVID-19. El problema persiste hoy en día. El problema persiste hoy en día. Los líderes escolares y los expertos en educación de Texas afirman que las ausencias repetidas pueden conducir a peores resultados para los estudiantes y a un riesgo de abandono escolar.

"Se pierden el aprendizaje", dice Constante. "Se pierden las actividades cotidianas en clase. Si faltas uno o dos días, te quedas atrás. Estás jugando a ponerte al día".

Para los distritos escolares, que reciben financiación estatal basada en la asistencia media, más estudiantes que faltan a la escuela puede significar menos dinero que entra.

Las escuelas de todo el estado han empleado múltiples estrategias para identificar mejor y ayudar a los estudiantes con absentismo crónico, como la asociación con organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones comunitarias. Aún así, los líderes escolares están buscando la ayuda del estado para crear más conciencia del problema y frenar las tasas de absentismo.

Ausencias crónicas

Un estudiante se considera crónicamente ausente que pierde al menos el 10% de los días en un año escolar por cualquier razón - ya sea que estén justificados o no.

Las tasas de ausentismo se dispararon después de lo peor de la pandemia de COVID-19 con alrededor de uno de cada cinco estudiantes de Texas siendo crónicamente ausente para el año escolar 2022-23, casi el doble de la tasa para el año escolar 2018-19, según datos de la Agencia de Educación de Texas. El ausentismo crónico aumentó aún más a nivel nacional durante este tiempo.

Expertos en educación y líderes escolares han atribuido el continuo aumento del absentismo crónico a varios factores, entre ellos el cambio de hábitos sobre cuándo las familias deciden que sus hijos se queden en casa. Desde la pandemia, los padres son más escépticos sobre cuándo enviar a sus hijos de vuelta a la escuela, especialmente cuando su estudiante puede estar un poco indispuesto o resfriado, dijo Sharon Vigil, CEO de Communities In Schools of Central Texas. Su organización trabaja directamente con estudiantes del centro de Texas, incluidos los que sufren absentismo crónico.

Pero esos cambios han tenido un costo: Las investigaciones demuestran que el absentismo crónico puede perjudicar el rendimiento académico, los resultados futuros y el bienestar mental de los estudiantes.

"Estamos creando una sociedad desconectada cuando no están en el campus", dijo. "No están teniendo relaciones sanas ni practicando cómo construir estas relaciones sanas si no están allí".

Los estudiantes que se ausentan crónicamente durante solo un año entre el octavo grado y el último año de la escuela secundaria tienen siete veces más probabilidades de abandonar la escuela que aquellos que no lo hacen, según una investigación de 2016 del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El absentismo crónico también puede tener un impacto negativo en el acceso de un estudiante al apoyo de salud mental, dijo Vigil.

Los datos estatales muestran que el ausentismo crónico afecta desproporcionadamente a los estudiantes económicamente desfavorecidos y a los niños en programas de educación especial. Este también era el caso de los estudiantes de Texas antes de la pandemia.

Jonathan Feinstein, director estatal de Texas para The Education Trust, dijo que no hay una sola razón por la que los estudiantes económicamente desfavorecidos tengan más probabilidades de faltar a la escuela. Los factores podrían incluir si los padres son capaces de llevar a sus hijos a la escuela o si los estudiantes tienen responsabilidades en el hogar, como cuidar a sus hermanos, que podrían impedirles ir a la escuela con regularidad.

Los alumnos de programas de educación especial también son más propensos al absentismo crónico, según Feinstein, porque pueden sentir que sus necesidades académicas no son atendidas por los profesores y el personal, lo que puede hacer que estén menos interesados en asistir a la escuela.

Eduardo Hernández, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Edgewood, en San Antonio, dijo que también ha visto cómo la alta inflación reciente afectaba a la asistencia de sus alumnos. Su distrito tuvo una tasa de absentismo crónico del 53.6% para el año escolar 2022-23, la más alta del estado, según los informes de rendimiento de la agencia estatal de educación.

Según Hernández, la elevada inflación ha afectado a la cuenta de resultados de las familias, lo que a menudo se traduce en una falta de acceso a productos de primera necesidad, como alimentos o atención sanitaria de calidad. El aumento de los costes significa que muchas familias se enfrentan a problemas sociales y emocionales que influyen en la asistencia de los alumnos a la escuela.

"Estos factores influyen en la asistencia o no de los alumnos a la escuela", afirmó.

El distrito de Hernández está intentando ayudar poniendo en contacto a estas familias con los servicios municipales, además de mantener más conversaciones con su comunidad sobre las consecuencias del absentismo crónico.

Absentismo y financiación

Hernández dijo que Edgewood ISD ha comenzado a organizar «Pláticas», o conversaciones con los padres sobre la importancia de que los estudiantes asistan a las escuelas. En las reuniones de almuerzo con los estudiantes, dijo que hace hincapié en la conexión entre la asistencia escolar y la financiación del distrito.

Hernández dijo que el estado debe reevaluar la forma en que financia los distritos escolares. La financiación estatal de las escuelas públicas de Texas se basa en la asistencia media diaria, lo que perjudica especialmente a los distritos con mayores tasas de absentismo como el suyo, dijo. Texas es uno de un puñado de estados, incluyendo California y Missouri, que determina la financiación estatal para las escuelas públicas sobre la base de la asistencia diaria promedio en lugar de la matrícula, que algunos defensores de la educación pública consideran que es una métrica más estable para calcular la financiación de las escuelas.

Cuando menos estudiantes asisten a la escuela, Edgewood ISD pierde fondos que van directamente a las aulas y actividades extracurriculares, dijo Hernández. Ha obligado al distrito a reconsiderar si continuar financiando programas extraescolares, añadió.

"Estamos planeando una experiencia completa y de alta calidad para nuestros estudiantes, pero sólo se nos paga por los estudiantes que son capaces de asistir realmente a la escuela", dijo.

Brian Woods, director de promoción de la Asociación de Administradores Escolares de Texas, dijo que la financiación basada en la asistencia media diaria "pone a las escuelas en desventaja", ya que los distritos contratan personal en función de la matrícula, lo que significa que puede haber una diferencia entre los costes de personal de la escuela y la cantidad de dinero que los distritos reciben del Estado.

Situado en el sur de Texas, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Edinburg también ha visto afectada su financiación por los elevados índices de absentismo crónico, según el Superintendente Mario Salinas. El distrito pierde unos 7 millones de dólares al año por cada 5% de absentismo. Las tasas de absentismo crónico son más altas en los distritos escolares cercanos a la frontera entre EEUU y México, según los datos más recientes.

Los distritos escolares en los que una mayor proporción de estudiantes son económicamente desfavorecidos también tienden a tener mayores tasas de absentismo crónico, según un análisis del Texas Tribune de los datos a nivel de distrito. Esa tendencia se vio exasperada por la pandemia de COVID-19.

Aunque la tasa de absentismo crónico de Edinburg CISD se situó en torno al 28.1% para el año escolar 2022-23 - casi ocho puntos por encima de la media estatal, según los datos de rendimiento de TEA - estaba muy lejos de la tasa del 40% que el distrito vio el año anterior.

Para fomentar una mayor asistencia, Salinas dijo que ha pedido a los asesores extracurriculares en el distrito -como entrenadores y directores de banda- que no permitan a los estudiantes participar en actividades después de clases a menos que hayan asistido a la escuela ese día. En 2023, Edinburg CISD también contrató a un supervisor de asistencia, Elías Lozano, para supervisar las más de 40 escuelas del distrito.

Lozano dijo que en los últimos años el distrito ha comenzado un enfoque más específico para conectarse con los estudiantes crónicamente ausentes. Para el año escolar 2022-23, los directores comenzaron a recibir informes semanales sobre la asistencia de los estudiantes, dijo, lo que les permite identificar mejor a los estudiantes en riesgo.

Estos esfuerzos parecen estar funcionando, dijo Lozano. La tasa de absentismo crónico del distrito se sitúa en torno al 20% para el curso 2023-24, dijo, más baja que el año anterior.

Para animar a más niños a asistir a la escuela, algunos distritos escolares también se han coordinado con organizaciones comunitarias y empresas para obtener apoyo. A partir de este año, Manor ISD, cerca de Austin, se está asociando con empresas locales, animándolas a llamar al distrito si observan que algún estudiante ausente frecuenta sus establecimientos durante la jornada escolar. Entonces, un miembro del personal del distrito vendrá a hablar con el estudiante y lo traerá de vuelta a la escuela en un coche del distrito. La "Operación Cóndor", como la llama el superintendente Robert Sormani, ha sido "increíblemente eficaz" hasta ahora, dijo.

Casi un tercio de todos los estudiantes en Manor ISD estuvieron crónicamente ausentes durante el año académico 2022-23, más del doble de la tasa para el año académico 2018-19. Para abordar el aumento, Sormani dijo que el distrito también ha buscado la ayuda de Communities In Schools of Central Texas para conectarse con los estudiantes crónicamente ausentes.

Manor ISD es uno de los siete distritos escolares que trabajan directamente con Communities In Schools of Central Texas. La organización sin fines de lucro tiene oficinas en varias de las escuelas del distrito. Vigil, el CEO del grupo, que recibe apoyo financiero del estado, dijo que los empleados se conectan directamente con los estudiantes crónicamente ausentes llamándolos o reuniéndose con ellos en persona.

Mayor concienciación a nivel estatal

El absentismo crónico ha recibido una atención limitada por parte del estado en los últimos años. Pero con la nueva sesión legislativa en marcha, la diputada Mary González, demócrata de Clint, espera que se preste una atención renovada al problema.

González presentó un proyecto de ley que consideraría a los estudiantes crónicamente ausentes "en riesgo de abandono escolar" bajo la ley de Texas y añadiría la definición de ausentismo crónico al Código de Educación del estado.

"Al incluir esto en la definición, permite una intencionalidad en torno a apoyar y abordar las necesidades de los estudiantes", dijo González.

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press.