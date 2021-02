HOUSTON – Casi un tercio de la población de Texas están inclinados a no vacunarse contra el COVID-19.

Así se desprende de una encuesta realizada por la Facultad de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston realizada entre el 12 y el 20 de enero pasados.

Según el estudio, un 22% de los que participaron en la encuesta afirmaron vehementemente que no se vacunarán y otro 10% dijo que es muy probable que no lo hagan.

El 66% de estas personas manifestaron que su mayor preocupación tiene que ver con los posibles efectos secundarios de la vacuna.

El 58% de quienes no se pondrán la vacuna aseguraron que no confían en el Gobierno ni en las compañías farmacéuticas por lo que creen que no se les está diciendo la verdad.

Los que sí se vacunarán

No obstante, un 38% de los participantes dijeron que sí se inmunizarán y otro 18% dijo que es muy probable que lo haga.

El 60% de los entrevistados de origen hispano, 59% de origen anglo y 48% de origen afroestadounidense señalaron disposición a vacunarse.

De acuerdo con expertos en el área de salud, para que haya una inmunización generalizada se necesita que más de un 70% de la población se vacune.

La encuesta señaló que las mujeres, los simpatizantes del Partido Republicano y aquellos cuya educación no va más allá de la preparatoria registran el mayor rechazo a las vacunas.

La encuesta fue respondida por 1,237 personas, mayores de 18 años y tiene un margen de error del 2.7%.

Acá puedes ver el reporte completo del School of Public Affairs de la Universidad de Houston.