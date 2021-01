Comienza producción en Texas de dos candidatos a vacunas COVID-19

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies y el Texas A&M University System Center for Innovation in Advanced Development & Manufacturing (CIADM) anunciaron el comienzo de producción en Texas de dos candidatos a vacunas COVID-19 diferentes con el apoyo del gobierno de EEUU para cumplir con los objetivos de Operation Warp Speed.

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Texas, un subcontratista del CIADM, completó recientemente su expansión de capacidad en su Instalación de Biofabricación Flexible en College Station, Texas, para dar cabida a la producción a gran escala de las vacunas candidatas COVID-19. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies producirá una sustancia farmacéutica a granel de NVX-CoV2373, candidata a vacuna de Novavax, que comenzó las pruebas clínicas de fase 3 en los EEUU y México en diciembre de 2020. NVX-CoV2373 ya se está fabricando a escala comercial en la planta de la compañía en Morrisville, Carolina del Norte.

“Después de varios meses de intensa preparación y arduo trabajo, estamos listos para producir dos vacunas candidatas a nivel local aquí en College Station”, dijo el Dr. Gerry Farrell, Director de Operaciones de FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, Texas.

Para prepararse para la producción en masa de las vacunas candidatas, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies ha agregado alrededor de 260 puestos desde abril de 2020, duplicando su fuerza laboral local.

Operation Warp Speed ​​es una asociación entre componentes del HHS, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, que se relaciona con empresas privadas y se coordina entre los esfuerzos existentes en todo el HHS para acelerar el desarrollo, fabricación y distribución de vacunas COVID-19, terapias y diagnósticos.