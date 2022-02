Conferencia de prensa sobre preparativos para el tiempo invernal en Texas

El gobernador Greg Abbott tendrá una sesión informativa y realizará una conferencia de prensa este martes 1 de febrero en el Centro de Operaciones del Estado ante el impacto del tiempo invernal severo que se espera afecte el estado de Texas esta semana.

Se espera que se unan al Gobernador representantes de la División de Manejo de Emergencias de Texas, ERCOT, Comisión de Servicios Públicos de Texas, Comisión de Ferrocarriles de Texas, Comisión de Calidad Ambiental de Texas, Departamento de Seguridad Pública de Texas, Departamento Militar de Texas, Servicio Forestal de Texas A&M , Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas A&M, Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, Departamento de Transporte de Texas y el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas y Servicio de Extensión AgriLife de Texas A&M.