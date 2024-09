Corte Suprema de Texas deniega la petición de Paxton a la portación de armas en la Feria Estatal

La Corte Suprema de Texas denegó la petición del Fiscal General del estado, Ken Paxton sobre la portación de armas en la Feria Estatal.

Del documento legal se desprende que la "Feria Estatal de Texas es una entidad privada que opera en terrenos públicos arrendados a la ciudad de Dallas. Los texanos tienen derecho legal de portar sus armas en eventos públicos y eso no se ponen en duda. No obstante, los dueños de armas en ley saben que hay ciertos lugares que no pueden llevar sus armas y la Feria Estatal es uno de ellos".

La Feria Estatal dará inicio este viernes 27 de septiembre.

DETALLES DE LA BATALLA LEGAL

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Paxton presentó una petición ante la Corte Suprema de Texas para impedir que la ciudad de Dallas respalde a la Feria Estatal de Texas a hacer cumplir su prohibición de armas de fuego.

A principios de agosto, la Feria Estatal de Texas anunció que realizaría controles en busca de armas en la entrada y que sólo los agentes del orden activos o retirados podrían portar armas al recinto ferial.

El fiscal general argumentó que la política de la feria prohíbe ilegalmente a los propietarios de armas con licencia portarlas en lugares propiedad de entidades gubernamentales o arrendados por ellas, a menos que la ley lo prohíba.

La ciudad de Dallas es propietaria de Fair Park y alquila gran parte del recinto ferial a la Feria Estatal de Texas cada año.

En la respuesta de la ciudad a las apelaciones judiciales a principios de esta semana, la administradora interina de la ciudad de Dallas, Kimberly Bizor Tolbert, dijo que la Feria Estatal era un evento privado con boleto y que la feria tenía control exclusivo sobre parte del Fair Park durante sus 24 días.