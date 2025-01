Director de la Junta Médica de Texas se retira tras revuelo por empleo en Planned Parenthood

El director médico de la Junta Médica de Texas se ha jubilado, menos de dos semanas después de que legisladores conservadores hicieran público su empleo en un laboratorio de Planned Parenthood.

El Dr. Robert Bredt ha trabajado como director médico de la agencia estatal de licencias médicas desde 2012, ganando $185,000 al año. Mientras que los miembros de la junta de licencias son nombrados por el gobernador Greg Abbott, el papel de director médico es contratado por el liderazgo de la agencia.

Según su currículum, Bredt también trabajó en Planned Parenthood South Texas Laboratory desde 2011, así como en Genics Laboratory en Las Vegas y San Antonio desde 2022. Bredt, de 62 años, también es profesor, consultor e inspector de laboratorio.

Bredt presentó su documentación de jubilación el martes, que también fue su último día de trabajo, dijo un portavoz de la junta médica en un correo electrónico. Bredt se negó a hacer comentarios.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Este jaleo no empezó con un debate sobre la atención sanitaria reproductiva, sino con otra lucha muy politizada sobre los tratamientos contra el COVID. La Junta Médica de Texas se ha enzarzado en una batalla legal con la Dra. Mary Talley Bowden, otorrinolaringóloga de Houston, por sus posturas antivacunas y el uso de la ivermectina para tratar el COVID. En 2023, la junta presentó una queja oficial contra Bowden, alegando que violó el estándar de atención, no mantuvo la confidencialidad médico-paciente y actuó de manera poco profesional al tratar a un paciente con COVID sin examinarlo.

Después de que ella se negó a llegar a un acuerdo, Bowden terminó ante un juez de derecho administrativo a través de la Oficina Estatal de Audiencias Administrativas. Como parte de ese caso, la Junta Médica de Texas presentó una moción solicitando presentar a Bredt como testigo experto, para testificar sobre las prácticas y procedimientos habituales de la junta. La moción incluía el currículum de Bredt, que mostraba su empleo en un laboratorio de Planned Parenthood.

El representante estatal Brian Harrison, un republicano conservador de Midlothian y frecuente crítico de la junta médica, dijo que tomó la decisión de presentar a Bredt como testigo experto.

"Hay una verdadera ironía aquí en que en su celo por procesar a un médico, tuvieron que hacer público que el director médico … es literalmente también un empleado de Planned Parenthood", dijo Harrison a The Texas Tribune el miércoles.

Publicó el currículum de Bredt en X y envió a Abbott una carta exigiendo el despido de Bredt. Dijo que presentaría legislación para desfinanciar la junta médica, y que su oficina llamaría a la agencia todos los días hasta que Bredt fuera despedida.

"Este zorro debe dejar de ser el guardián del gallinero", escribió a Abbott.

Harrison también dijo que Abbott debería ordenar a todas las agencias estatales que se aseguren de que ninguno de sus empleados trabaja para Planned Parenthood. Aunque no hay ninguna ley o reglamento que prohíba a un empleado estatal trabajar también en Planned Parenthood, la organización de atención a la salud reproductiva ha sido durante mucho tiempo el enemigo número uno de los conservadores de Texas. El estado sacrificó millones de dólares federales para mantener a los proveedores de Planned Parenthood fuera del programa Medicaid, provocando el cierre de docenas de clínicas de planificación familiar en el proceso, y actualmente está intentando llevar a Planned Parenthood a la bancarrota con una demanda de $1,800 millones.

Las clínicas de Planned Parenthood en Texas ya no practican abortos, pero eso ha hecho poco para reducir el vitriolo de los conservadores hacia el proveedor de asistencia sanitaria. En una carta enviada a los miembros de la Junta Médica de Texas justo antes de fin de año, en la que pedía el cese de Bredt, el representante estatal Briscoe Cain, republicano de Deer Park, calificó a Planned Parenthood de «empresa criminal que se lucra matando bebés».

En un comunicado, la directora general de Planned Parenthood South Texas, Laura Terrill, acusó a los políticos de perder "tiempo y recursos valiosos jugando a los médicos en un acto de teatro político."

"El trabajo del doctor Bredt en Planned Parenthood South Texas (PPST) refleja su compromiso inquebrantable de proporcionar los más altos estándares de atención médica», escribió en un comunicado. «Planned Parenthood en Texas cumple la ley, y punto. Hemos cumplido, y siempre lo haremos, con las regulaciones estatales y federales mientras nos centramos en lo que realmente importa: la prestación de servicios esenciales de atención médica a las decenas de miles de tejanos que dependen de nosotros todos los días."

Harrison declaró el miércoles que se alegra de que Bredt ya no trabaje para el Estado, pero que está indignado por haber sido contratado. Quiere una investigación sobre la junta médica, y las prácticas de contratación de la rama ejecutiva, y dijo que todavía puede impulsar un proyecto de ley para desfinanciar la propia junta.

No es la primera vez que Harrison encabeza una acusación para obligar a una entidad estatal a plegarse a su visión de los valores conservadores. El año pasado, se atribuyó el mérito de que la Texas A&M eliminara su asignatura de estudios LGBTQ, aunque la universidad dijo que él no había desempeñado ningún papel, y obligó a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas a eliminar una línea de su sitio web que decía que investigaría las denuncias de discriminación por motivos de identidad de género.

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press.