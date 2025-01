¿Distritos escolares en Texas cancelarán las clases esta semana ante posible nevada? Así es como deciden

Mientras las bajas temperaturas persisten y la posibilidad de nieve aumenta el jueves por la tarde, los padres y estudiantes de todo el norte de Texas se preguntan si se cancelarán las clases.

Los distritos escolares de la zona, incluido el Dallas ISD, dijeron que todavía están en la fase de evaluación y planificación y que se debe asumir un horario regular hasta nuevo aviso.

David Bates, jefe de operaciones del Dallas ISD, dijo que el frío intenso de esta semana ha provocado que los empleados comiencen a trabajar más temprano.

"Como a las 5 a. m. o a las 5:30 a. m., estamos enviando gente a los puntos problemáticos", dijo Bates.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Si bien los estudiantes apenas regresaron a clases el martes por la mañana, los preparativos para el invierno en todas las escuelas y edificios del Dallas ISD comenzaron tan temprano como el domingo.

"Entonces, tenemos la suerte de haber comenzado ayer antes de que regresaran los niños, teníamos a nuestros maestros y a todo nuestro personal esencial realmente preparándose como lo haría en su casa. Ya sabe, cubra las mangueras, mire todos los grifos y cosas de esa naturaleza", dijo Bates. “Fuimos y cerramos algunas fuentes de agua en el exterior de los edificios… Y luego incluso hicimos que nuestro departamento de transporte viniera ayer y pusiera en marcha los autobuses, corriera por ahí, se asegurara de que la calefacción funcionara”.

Los equipos también se han centrado en el mantenimiento preventivo de las calderas.

“Monitoreamos, de forma centralizada, todos nuestros sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado”, dijo Bates. “Hemos estado modernizándolos desde el bono de 2015 y, con el bono de 2020, realmente hemos podido ver y ver si algo falla”.

Sin embargo, la decisión sobre si se cancelarán las clases debido a la nieve que se espera para el jueves por la tarde se basará en gran medida en conversaciones con las agencias federales.

"Tenemos comunicaciones con el Servicio Meteorológico Nacional", dijo Bates.

Por lo general, las llamadas se realizan a las 3 a.m. o 5 a.m., dijo Bates.

"Nos sentamos en una llamada con ellos y llevamos esa información a nuestra Oficina de Gestión de Emergencias, nuestro departamento de policía", dijo Bates.

El Distrito Escolar Independiente de Dallas y los distritos circundantes tienen una llamada final programada con el NWS para el miércoles a la 1 p.m.

La ciudad de Dallas activó planes para enfrentar el frío extremo y la precipitación que podría comenzar en las próximas horas. Aquí detalles.

"Tomaremos la decisión temprano para darles a nuestros padres y nuestras comunidades tiempo para responder", dijo Bates.

En una conferencia de prensa el martes por la tarde, el liderazgo de la Ciudad de Dallas dijo que están listos para ayudar al distrito escolar.

"Si hay alguna necesidad de recursos que podamos proporcionar o viceversa, nos comunicamos con frecuencia", dijo Kevin Oden, director de Gestión de Emergencias y Respuesta a Crisis de la Ciudad de Dallas.

Con el paso de los años, dijo Bates, su relación con los recursos de la ciudad se ha fortalecido.

“Nuestra Oficina de Gestión de Emergencias y nuestro departamento de policía hacen un muy buen trabajo comunicándose con ellos”, dijo Bates. “Hemos coordinado mucho más con el departamento de bomberos, ¿no?, porque hemos visto muchas tuberías rotas en el pasado. Y han sido de gran ayuda en esa coordinación y para salvar nuestros edificios”.

Y aunque algunos tienen la esperanza de que se acumule nieve, existe la posibilidad de que las clases puedan continuar según lo programado.

“Sería como hoy. Hoy hizo frío. Solo queremos asegurarnos de que nuestras familias envíen a sus hijos preparados”, dijo Bates. “Que tengan la ropa adecuada, chaquetas si toman el autobús o simplemente los dejan en la escuela, asegúrese de que estén bien abrigados”.

Bates aseguró que su equipo y otros departamentos de emergencia seguirán trabajando para garantizar la seguridad y el calor de sus estudiantes, maestros y personal.

“Estoy muy orgulloso del personal que tenemos aquí”, dijo Bates. “Hemos pasado por esto desde 2019: un tornado, ya sabes, un Armagedón de hielo, y luego, todos los años, parece que hemos tenido tormentas como esta. Y nuestros muchachos no pestañean”.

Según Bates, el Distrito Escolar Independiente de Dallas espera tomar una decisión final sobre el cierre o retraso de las escuelas el miércoles por la tarde.

Preparación para el clima frío

Preparando su hogar para el invierno

Antes de que llegue el frío, reemplace los burletes desgastados de las puertas y ventanas para garantizar un buen sellado. Esto garantizará que el aire caliente se quede dentro y el aire frío se quede fuera. La mayoría de las ventanas modernas están selladas dentro del marco, pero las ventanas más antiguas pueden estar selladas con un esmalte que puede agrietarse y necesitar ser reemplazado. Es posible que sea necesario aplicar el esmalte por encima de cierta temperatura y necesitará tiempo para curarse; este mantenimiento se realiza idealmente en primavera u otoño. Por último, revise las canaletas para asegurarse de que estén limpias y permitan que el agua fluya libremente hacia el bajante. Las canaletas bloqueadas pueden provocar que el agua ingrese a la casa. El Departamento de Seguros de Texas también recomienda podar los árboles para alejarlos de las líneas eléctricas, las casas y los automóviles y verificar el nivel de aislamiento en los áticos.

Protegiendo sus tuberías

La mayoría de los habitantes del norte de Texas saben que deben aislar sus grifos exteriores, pero si la ola de frío se prolonga, puede ser una buena idea dejar también los grifos interiores de las paredes exteriores goteando durante la noche para que no se congelen. El goteo, goteo, goteo de los grifos abiertos, si se oye, puede ser molesto, así que ponga una esponja o toalla en el fregadero para recoger silenciosamente cada gota. Si se va de la ciudad durante unos días, el Departamento de Seguros de Texas recomienda dejar las puertas de los armarios abiertas para que las tuberías de las paredes exteriores estén más expuestas al calor. Si tiene tuberías en un ático o sótano o cualquier otra tubería expuesta al aire libre, también necesitarán aislamiento. Para los grifos externos, desconecte las mangueras y aísle las válvulas. Envolver las válvulas con toallas no es la mejor solución a largo plazo. La mayoría de las ferreterías del norte de Texas, si no todas, venden cubiertas de grifos exteriores económicas hechas de espuma que se adhieren fácilmente al grifo en tan solo unos segundos y hacen un gran trabajo protegiendo la tubería de la congelación. Si sospecha que una tubería se ha congelado, mantenga el grifo abierto para que el agua pueda fluir cuando se derrita. Además, asegúrese de saber dónde está ubicada la válvula de agua principal (y cómo cerrarla) en caso de que explote una tubería.

Trae a tus mascotas

Incluso si tiene una mascota o un animal que normalmente vive o duerme al aire libre, podría ser susceptible al frío, la hipotermia y la neumonía. La SPCA de Texas dice que si usted tiene frío afuera, es probable que su mascota también lo tenga. Lleve a las mascotas al interior y asegúrese de que los demás animales que viven al aire libre tengan un refugio adecuado, seco y bien aislado, para protegerlos de las temperaturas gélidas y de una posible muerte.

Protegiendo tus plantas

Las plantas perennes en macetas deben llevarse al interior. Las plantas que no se puedan llevar al interior deberán cubrirse. Las plantas delicadas pueden cubrirse con sábanas, mantas o mantas antiheladas para jardinería, que pueden atrapar el calor. Durante épocas de frío extremo, se pueden utilizar varias mantas antiheladas. Para las plantas que se dejan al aire libre un día o dos antes de que llegue la helada, el Arboreto de Dallas recomienda regar la tierra solo a mano, manteniendo el follaje seco para aislar las raíces de la planta. La Extensión AgriLife de Texas A&M tiene más información aquí sobre cómo proteger las plantas de las heladas y las heladas. AgriLife también tiene consejos sobre cómo plantar para el invierno.

Apague su sistema de riego

Hay varias razones por las que conviene apagar el sistema de riego. Una de ellas es que no se quiere que funcione según su horario normal, ya que podría arrojar agua a las calles, donde podría congelarse y resultar peligrosa para los coches que pasan. En segundo lugar, no se quiere correr el riesgo de que se rompan las tuberías o las válvulas que pueden venir con un sistema que no se ha preparado para el invierno. Para preparar el sistema para el invierno, la ciudad de Fort Worth recomienda que se apaguen los temporizadores y los dispositivos antirreflujo, incluso si se han instalado sensores de lluvia o congelación, y que se vacíe la línea principal. También se deben aislar las tuberías que estén por encima del suelo.

Climatización

Muchos filtros de aire deben cambiarse o limpiarse cada tres meses o cada temporada. Pero esa no es la única preparación para el invierno que necesita su sistema de HVAC. Debe revisar los conductos con regularidad para ver si tienen agujeros (ya sea por vibraciones o por roedores) para asegurarse de que el flujo de aire no se interrumpa. Si parte de su sistema de HVAC está en el ático, también puede ser el hogar de ratas, ratones y ardillas que encuentran en el calor de la unidad un lugar ideal para construir un nido.

Piscinas

Incluso si tiene un protector contra congelamiento entre los equipos de su piscina, deberá revisar la bomba a diario para asegurarse de que esté moviendo agua a través de las tuberías. Esas tuberías también pueden reventar si se congelan.

Baterías

Siempre es una buena idea tener pilas nuevas para las linternas durante un corte de energía. Si no reemplazó las pilas de sus detectores de humo y monóxido de carbono durante el horario de verano, ahora es un buen momento para hacerlo. También es una buena idea asegurarse de que su teléfono esté cargado para tener acceso a información oportuna en caso de un corte de energía. Tener una batería de respaldo o una fuente de energía para recargar su teléfono también es una buena idea.

Si te quedas sin electricidad durante el tiempo invernal, aquí te compartimos algunas opciones para solicitar ayuda con el servicio.