Los cadáveres estaban en un taxi: acusan a padre del asesinato de sus hijas

El juicio de Yaser Abdel Said, un taxista de 65 años de Lewisville acusado de asesinar a sus dos hijas adolescentes en un supuesto "asesinato por honor" continúa su juicio en una corte en Dallas.

Los cuerpos de las niñas fueron encontrados en el taxi de su padre afuera del hotel Omni en Irving, ambas habían recibido múltiples disparos. Said desapareció y no había sido visto durante 12 años hasta su arresto en Justin, Texas por parte del FBI en agosto de 2020.

Said se declaró inocente el martes y enfrenta cadena perpetua automática si es declarado culpable.

Aproximadamente una semana antes de que las hermanas fueran asesinadas, ellas y su madre huyeron de su casa en Lewisville, un suburbio de Dallas, a Oklahoma para alejarse de Yaser Said, quien trabajaba como taxista, dijo la procuradora Lauren Black. "Las hermanas estaban muy asustadas por sus vidas, y la decisión de irse se tomó después de que Said puso una pistola en la cabeza de Amina y amenazó con matarla”, dijo la fiscal.

Antes de que las hermanas fueran encontradas muertas a tiros en un taxi estacionado cerca de un hotel en Irving, un suburbio de Dallas, Sarah Said logró llamar al 911 usando un teléfono celular y le dijo al operador que su padre le disparó y que se estaba muriendo. Black dijo que Sarah Said recibió nueve disparos y Amina Said recibió dos disparos.

