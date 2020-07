En Texas: entra en vigor el uso obligatorio de mascarilla

Ante el incremento de nuevos contagios de COVID-19 en el estado de Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó el uso obligatorio de mascarillas que cubra nariz y boca, y cuando estén dentro de un espacio público, edificio en un evento al aire libre donde sea imposible mantener una distancia de seis pies. Todo esto para frenar la propagación del coronavirus.

La medida entró en efecto a partir del mediodía de este viernes 3 de julio y quien no acate estas medidas, primero se les dará un aviso verbal o por escrito. La segunda ya se aplicará la multa de $250 dólares para quien desobedezca. NO habrá arrestos o encarcelamientos por no usar la mascarilla.

Excepciones para NO usar mascarilla son menores de 10 años. Si se tiene un estado de salud o dispacidad que le prohiba usar mascarilla. Si está consumiendo alimentos, bebidas, o si está en la alberca, haciendo ejercicio al aire libre o en un lugar similar como lagos o rios.

La orden GA-29 prohibe además que grupos de más de 10 personas se reúnan. Menores de 10 personas deben mantener su distancia social.

En el caso de los restaurantes y negocios, la orden es de que pidan a los clientes el uso de mascarillas al entrar a los establecimientos. Las multas en estos casos es de hasta $500 dólares.

El condado Dallas registró este viernes la cifra récord de 1,085 nuevos casos de COVID-19 y otras seis muertes. Los totales en esta zona es de 23,675 casos y 393 muertes.

Casos positivos y hospitalizaciones han incrementado significativamente en las últimas semanas. De hecho, tan solo la semana pasada se reportó el 22 por ciento de todos los casos.